El dólar se consolida por debajo de los $ 32

En el corto plazo se espera que se sigan dando variaciones marcadas en el tipo de cambio.

La marcada presión vendedora de los agentes locales determinó que el tipo de cambio mostrara una constante tendencia bajista la semana pasada, algo que se vio interrumpido recién el viernes, lo que determinó que se ubicara por debajo de la barrera de los $ 32 a partir del miércoles.

Es que el mercado local se ha mostrado bastante sensible a los flujos de oferta y demanda tanto del exterior como local, tendencia que esperan se mantenga, al menos en el corto plazo. Esto lleva a esperar, según coincidieron fuentes cambiarias consultadas, que se den variaciones acentuadas en el precio del dólar en Uruguay, tanto hacia la baja como al alza, como sucedió en más de una oportunidad durante marzo.

La fuerte caída semanal de 3,2% registrada por el billete verde en Brasil fue uno de los principales factores que explicó la presión vendedora local.

La clara búsqueda de pesos llevó al dólar a acumular nueve días seguidos de caídas hasta el jueves, lo que supuso la racha negativa más larga desde noviembre de 2013.

A pesar del alza del viernes, el tipo de cambio cerró la semana con una caída "punta a punta" de 0,81% al promediarse en $ 31,825. En dicho nivel, el tipo de cambio acumula un avance de 6,53% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) redujo un 1,23% la pizarra en la semana a $ 31,20 la punta compradora y $ 32,25 la punta vendedora.

Dólar.

EL CIERRE