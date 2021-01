Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

EL GUSTO — Centro de estudios por estrella Michelin



Niko Romito, tres estrellas Michelin y uno de los chef más reputados de Italia y a nivel internacional, creará un centro de investigación de la cultura de la alimentación en la región italiana de los Abruzos que apostará por una alimentación saludable. “Será un campus de investigación y formación avanzada para compartir conocimientos y desarrollar la cultura a distintos niveles, sobre todo una nueva cultura de la alimentación, de su transformación basada en los valores de innovación, responsabilidad social, sostenibilidad ambiental y acceso democrático”, señaló Romito. (EFE)

LA VISTA — Observar cómo se propaga el coronavirus



En España, una supercomputadora le permite a científicos e investigadores seguir, visualmente, los datos de casos con COVID-19 y los de movilidad de la ciudadanía. Llamada Covid-19 Flow-Maps, la computadora se encuentra en el Barcelona Supercomputing Center y todos los datos que se le proporcionan a la máquina están georreferenciados, lo cual le permite a esta diseñar un mapa para que los expertos tomen nota y actúen en consecuencia. La idea es que dicho mapa también sirva de base para la toma de decisiones. Fuente: Sinc.

EL INSTINTO — Por qué mutamos todos, incluso los virus



Todo aquello que depende de material genético está expuesto a mutar y muta”, dice el axioma. Por eso, sostienen los entendidos, no debería llamar la atención que la COVID-19 haya mutado. De acuerdo a lo que explica el periodista especializado Miguel Pita, “la mutación no es un evento inesperado. El ADN y el ARN son moléculas dinámicas y lábiles que se copian frecuentemente para realizar sus funciones. Mutan, como parte de su existencia orgánica (...) Las mutaciones tienen carácter preadaptativo. Ocurren por azar, y después se verá qué pasa”. Fuente: El País España.

EL OLFATO — Oro, incienso, mirra y alcohol en gel



En España se lanzó la semana pasada “Añoranza Navideña”, tres alcoholes en gel que evocan con su aroma a los Reyes Magos. La línea se compone de tres variedades, inspiradas en cada majestad: el oro de Melchor se recrea con olor a nardos; Gaspar lleva aroma a incienso cofrade; y para Baltasar se eligieron maderas y aromas orientales. La fórmula final de cada gel ha sido trabajada por perfumistas y son fabricados por una empresa de Granada. Con los registros pertinentes, han sido testados en laboratorios farmacéuticos y cuentan con los certificados que corroboran su uso inocuo.

EL TACTO — Ropa que se adapta a los cambios



Un ingenierio, Ryan Yasin, desarrolló un tejido que se va estirando a medida que el cuerpo va creciendo. Como además de ingeniero también sabe de comercio y emprendimientos, convirtió su invento en una marca de ropa infantil: Petit Pli. Yasin es islandés, reside en Londres y llegó a su hallazgo cuando investigaba cómo compactar los paneles solares desplegables de un nanosatélite. Yasin se basó en la ancestral técnica de pliegue de papel japones origami para solucionar su problema científico y ahí se le prendió la lamparita para su ropa. Fuente: El País España.

EL OÍDO — Los efectos perjudiciales de los tapones



Los tapones de cera en los oídos no solo son molestos y pueden causar una fea impresión en una cita, por ejemplo. También pueden llevar a la disminución de la capacidad auditiva. La cera (o cerumen) se forma para proteger al oído de bacterias, polvo, agua y otros agentes externos. Pero hay casos en los que se forma más de lo que se puede eliminar y ahí pueden empezar los problemas si no se detectan a tiempo. Es importante recalcar que si bien uno puede hacer bastante siendo higiénico, lo mejor es acudir a un médico para no hacer macanas. Fuente: Voz Popular.