Seis sentidos

EL GUSTO— Descubren de dónde sacan agua los koalas



Los koalas son uno de los animales más carismáticos del reino animal, pero como especie encierran aún muchos interrogantes. ¿Cómo acceden al agua en las copas de los árboles? ¿Solo absorben la humedad de las hojas de eucalipto que comen o bajan a tierra firme para beber de los pozos? Hasta ahora, nadie lo sabía realmente, pero un estudio publicado en la revista Ethology parece haber dado con la clave: los koalas consiguen el agua lamiendo los troncos lisos de los árboles. Dirigido por la Universidad de Sydney, se trata de la primera vez que se atiende a este comportamiento.

LA VISTA— Un Bansky a subasta para la solidaridad



El artista callejero Bansky no ha dejado de crear en el confinamiento. Su última obra es la de un niño jugando con una enfermera con capa de superheroína. En un cesto están Batman y Spiderman. La obra, enmarcada en blanco, apareció colgada de las paredes del Hospital Southampton junto a un mensaje que decía que era para iluminar el día de los que estaban trabajando, informó BBC. Ahora permanecerá allí hasta el otoño norteño y será subastada para recaudar fondos para el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido.

EL OÍDO— El streaming domina ingresos en la música



La industria de música grabada ingresó más US$ 20 mil millones en 2019, 8,2% más que el año anterior, impulsada por un aumento del consumo en streaming o sin descarga previa, indica el informe de música global difundido la semana pasada por la organización IFPI, que representa al sector. De acuerdo al documento, que alerta de los “desafíos” en 2020 por la pandemia, la recaudación por streaming ascendió el año pasado a más de US$ 11 mil millones, un aumento de 22,9%, y por primera vez supuso más de la mitad del total (56,1%). Fuente: El Universal.

EL OLFATO— Una rosa antigua podría cambiar la perfumería



Investigadores españoles están trabajando en la recuperación y la revalorización de una rosa antigua y bastante escasa. Se trata, informaron la revista Beautyprof y EFE, de la rosa narcea. Es una variedad que crece en las montañas y a la cual se le ha realizado trabajos en fitomejoramiento, así como estudios botánicos, agronómicos, genéticos, histológicos y bioquímicos de donde deriva que la rosa narcea surge de un híbrido que ya casi no existe, la rosa gallica, y la centifolia. La investigación, detalla la revista Beautyprof, podría ser un hito para la industria de la perfumería.

EL TACTO— Una prótesis permite controlar sentido del tacto



Por primera vez, tres personas que había sufrido una amputación de su brazo pueden tener la sensación de ‘tacto’ a través de una prótesis ubicada en su extremidad que está controlada mentalmente. Un estudio que se publica en The New England Journal of Medicine presenta a tres pacientes suecos que han vivido, durante varios años, con esta nueva tecnología, una de las interfaces más integradas del mundo entre humanos y máquinas. El avance es único: los pacientes han usado una prótesis controlada mentalmente en su vida diaria durante siete años. Fuente: ABC

EL instinto— EL INSTINTO



Descubren causa de la “borrachera de los animales”



Investigadores de la Universidad de Calgary (Canadá) descubrió que las variaciones en las capacidades de metabolizar el etanol en diferentes especies pueden explicar el “mito” de la “borrachera animal natural”. En su artículo, publicado en la revista Biology Letters, los científicos describen la comparación de mutaciones en el gen ADH7 en múltiples especies y lo que encontraron al hacerlo. Ha habido evidencia anecdótica de animales salvajes que se emborrachan y tienen un mal comportamiento después de consumir frutas y bayas fermentadas, como es el caso de algunos elefantes.