Santiago Comba: "Mi asignatura pendiente es recibirme de contador"

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

— Ser demasiado exigente con las personas que me importan.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

— Qué tengan una excusa para todo.



—¿Cuál es su estado mental más común?

— Contento y motivado, me encanta disfrutar el día a día y eso me emociona.



—¿Cómo le gustaría morir?

— En mi cama en paz, sabiendo que hice todo lo que estaba dentro de mis posibilidades para ser feliz.



—¿Qué no perdonaría?

— La deslealtad.



—¿Qué le hace reír?

— Todo, me rio todo el tiempo.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

— Creo en la fidelidad, en ser fiel a tus principios.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

— Recibirme de Contador.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— No tengo.



—¿En qué ocasiones miente?

— No suelo mentir, pero si un día no tengo muchas ganas de hablar y es algo irrelevante probablemente mienta para zafar de alguna situación.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— No hay una persona en sí, me molesta cuando los políticos mienten.



—¿A qué persona viva admira?

— Rafael Nadal, Diego Forlan, Rich Froning.



—¿Cuál es su mayor miedo?

— No estar a la altura de los desafíos que me toca enfrentar.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

— No haber confiado en mi en determinadas situaciones.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

— Los parámetros de belleza.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— Nada en particular, trato de aceptarme como soy.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— Poder cantar bien me hubiese encantado.



—¿Cuál es su mayor logro?

— Deportivamante haber ido a los Crossfit Games, pero haber construido lo que hoy es Sense nuestro gimnasio es algo que me llena de orgullo y está a al misma altura que el mundial.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

— Sense, nuestros gimnasios es de lo más lindo que tengo y es un lugar donde disfruto mucho estar.



—¿Qué palabras o frases usa más?

— La actitud no se negocia.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

— Vengo en los mejores cuatro años de mi vida, puedo tener mejores días que otros pero vengo siendo muy feliz.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

— Hércules.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

— Mi madre y mi padre, me inspiraron mucho desde chico y gracias a ellos me animé a hacer muchas cosas que sin su apoyo hubiese sido muy difícil.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

— Me gustaría volver a ser persona otra vez.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

— Hércules.