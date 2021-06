Robert Moré responde al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La inconsistencia en perseguir mis sueños.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La envidia.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—El caos, que viene a ser mi estado de tranquilidad, me siento bien y creativo en el caos aunque eso choca con la realidad de convivir en sociedad.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Sin darme cuenta.



—¿Qué no perdonaría?

—No perdono el abandono ni la traición.



—¿Qué le hace reír?

—La tragedia de la realidad, la vida es una sucesión de pequeñas tragedias que todas juntas no hacen otra cosa que una gran comedia.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Mirar juntos un mismo horizonte y tratar de acompañar el crecimiento del otro y compartir el propio. No creo en el estereotipo de la fidelidad de la pareja.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor persona y saber cantar



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Usar medias distintas y no seguir las normas sociales de una persona "normal". Creer que con amor se puede construir un futuro mejor.



—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando el daño que provoca la verdad supera la bronca de la mentira. Mentir si, engañar no.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—El indigno, mentiroso y aprovechado de Gustavo Salle.



—¿A qué persona viva admira?

—Mi madre, un ejemplo de resiliencia y su capacidad de amor que dejó todas sus ambiciones para que yo pudiera tener amor, un plato de comida y un futuro en el cual creer.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—Perder el amor de mis hijos.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No haber acompañado a mi abuela alba en sus últimos días, el ego de que no me reconociera no me dejo ver que igual se sentía feliz conmigo ahí.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La inteligencia referida a lo académico, la verdadera inteligencia es la emocional pero la ocultamos.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Todo. Ir en este viaje a quedar pelado.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Cantar, pero como ya lo dije poder ver el mundo sin tanta paranoia.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Haber formado una familia, aunque creo que es más logro de Karina que mío, un 85 y 15 diría yo.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—El respeto de la mayoría de mis colegas a pesar de ser un demente paranoide en el trabajo.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—Vamos que vamos, homolesbocomunista, peñarol peñarol, no sean giles, no se enojen por todo como yo.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Con el nacimiento de mis hijos y con García mi perro, otro hijo.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—Jack Skeletor y su novia Sally.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Fernando Morena y Roger Federer.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertida en qué persona o cosa regresaría?

Un perro Bóxer.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

— Nosferatu.