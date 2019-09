Marcelo Fontanini responde el Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—No controlar el mal humor en la mañana o en momentos donde deberían ser de más alegría.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La mentira.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Tranquilo pero concentrado.

—¿Cómo le gustaría morir?

—Me gustaría morir durmiendo y sin sufrir. Pero entiendo que a cada uno le toca lo que le toca.

—¿Qué no perdonaría?

—Me gustaría poder perdonar todo, pero sería difícil perdonar la traición y la mentira.

—¿Qué lo hace reír?

—Me hacen reír mis amigos, Diego Capusotto, mis hijos y alguna letras de canciones de reggaetón.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Creo que la fidelidad es cuando realmente no sentís ganas de estar con nadie más. Es un estado mental que lo apoya el corazón.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Viajar a Japón.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Usar guitarra caras.

—¿En qué ocasiones miente?

—Hace años que dejé de mentir y realmente me siento mucho mejor. No creo que sea necesario, por más que a los demás no les guste lo que van a escuchar.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Los presidentes y políticos corruptos y todos los poderosos que tiene el mundo oprimido y lo explotan en beneficio propio.

—¿A qué persona viva admira?

—Admiro a todos los que luchan por el planeta y los animales , a los que dan su vida por un mundo mejor. Admiro a las madres que crían a sus hijos solas, admiro a los que trabajan en malas condiciones y siguen adelante.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—No estar a la altura de alguna situación.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No haber pedido perdón en el momento justo.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La fama.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—La verdad que trato de aceptarme como soy. ¡El disgusto lo tendrán los demás que son los que me ven jaja!

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Me gustaría tener el talento de ser un gran actor.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Mis hijos.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—La familia, los amigos y por supuesto la Gibson SG.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La pérdida de cultura, de valores, parece que los gobernantes alimentan la miseria en vez de erradicarla .

—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer?

—Su inteligencia me parece una de las cosas más lindas en una mujer.

—¿Y la que más aprecia en un hombre?

—El buen humor creo que desde siempre entre hombres a sido y será una cualidad excepcional .

—¿Qué palabras o frases usa más?

—Puedo decir las frases que NO me gusta usar: “Odio tal cosa” Una vez una señora me dijo “No odie tanto mijo, ¡con todo lo que usted tiene!" Nunca más usé esa frase.

—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Disfrutar el camino diario , no estar esperando por algo futuro.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—El momento que vi nacer a mis hijos y nos miramos por primera vez a los ojos ,si duda fue un momento de extrema felicidad. Cuando canto también me siento muy feliz de poder hacerlo, conectarse con la gente me genera algo único.

—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—Nada, la verdad que fui bendecido por la familia que tengo, por todo su apoyo y amor incondicional en todo momento.

—¿Cuál es su héroe o heroían de ficción favorito/a?

—Cuando era niño jugaba que me convertía en el Hombre Araña y ahora lo veo en mis hijos. ¡Qué karma que les dejé! Ahora Peter parker está hasta en la sopa.

—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—La gente que vive con sueldos muy bajos y trabaja para darle a sus hijos lo mejor que pueda. Esos sí son súperhéroes.

—Si después de muerto debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—Sería el primer extraterrestre que llega a la tierra y se presenta frente a los humanos para erradicar la pobreza y los malos tratos al planeta a cambio de nada.

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—Martín McFly. Viajar por el tiempo y cantar en el pasado. Qué placer sería.