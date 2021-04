Islas Marietas, hogar de la playa Escondida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Riviera Nayarit es un corredor turístico famoso por sus destinos a la orilla del mar. Hay playas de todo tipo: solitarias, para viajeros de lujo, con hoteles todo incluido para familias, de ambiente rústico o alternativo para surfistas. Uno de los grandes atractivos de esta región son las Islas Marietas, gracias a su famosa Playa Escondida o Playa del Amor (como mejor se le conoce) que, más que un destino perfecto para Instagram, forma parte de un Área Natural Protegida, de un parque nacional y de una importante Reserva de la Biósfera. Se crearon a partir de los restos de un volcán, fueron descubiertas por el famoso oceanógrafo Jaques Cousteau. Cada una de las islas mide 900 metros y tienen más de 60.000 años de existencia.

El archipiélago de las Marietas lo integran dos islotes y dos islas principales: Isla Larga e Isla Redonda.



Justo en esta última se formó un paisaje cuyas fotografías han dado la vuelta al mundo. Una cavidad con techo colapsado que esconde una playa de arena blanca y agua cristalina. Se trata de la Playa del Amor.

Las Islas Marietas se encuentran a la altura de Punta de Mita, unos 39 kilómetros adentradas en la Bahía de Banderas. Este archipiélago nació hace unos 60 mil años como fruto de la actividad volcánica. En esta región convergen especies marinas que viven tanto en el Pacífico mexicano sur como en el Golfo de California. También existen arrecifes.



Cómo llegar

Si te gustan los viajes por carretera, desde Ciudad de México harás más de 10 horas hacia Punta de Mita. Vía aérea, hay que llegar al aeropuerto de Puerto Vallarta (Jalisco) y de ahí, dirigirse a Punta de Mita tomando uno de los varios transportes que te llevan a este lugar; por ejemplo, un taxi te cobrará aproximadamente US$ 12 y el transporte público entre US$ 1 y US$ 1,25. El recorrido es de casi una hora.

Para acceder a las islas tienes que hacer una reserva previa con un operador autorizado. Los precios oscilan entre los US$ 65 hasta los US$ 230 por persona. El precio va a depender de las actividades que hagas o si los paquetes incluyen alimentos y entradas a las reservas ecológicas, entre otros elementos para hacer tu viaje más cómodo. Por ejemplo, hay paseos en lancha que son principalmente de observación y pueden llevarte a una playa, mientras otros incluyen actividades como esnórquel o paddleboard.



Puedes revisar opciones de recorridos en sitios web como Viator o buscar directamente con agencias muy conocidas como Vallarta Adventures.



Otra cosa a tomar en cuenta es que hay diferentes puntos de encuentro para dirigirte a las Islas Marietas: puede ser desde Punta de Mita, tomar una embarcación desde Sayulita, desde Nuevo Vallarta o de Puerto Vallarta (Jalisco).



Es importante tener en cuenta que se cobran US$ 2,50 extra por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y US$ 2,50 más por Bahía Unida, una organización civil que busca la conservación del Parque Nacional Islas Marietas, como una contribución a la protección del medio ambiente de la zona. Todo esto es costo por persona, así que te recomendamos ir preparado.

Debes tomar precauciones extra si quieres conocer la Playa del Amor, pues solo se admiten 116 personas al día y no todos los recorridos contemplan una visita.

Qué hacer en la isla

A lo lejos de la embarcación verás un terreno escarpado rodeado de agua y esa será la señal que indique tu llegada al tan esperado destino: la Playa del Amor. La entrada no es tan sencilla como parece y para acercarte a la isla primero hay que ir en lancha. Una vez que se está tan cerca de acuerdo a los protocolos de seguridad, es momento de descender de la lancha. Nadar y nadar es la única forma de entrar a la famosa Playa del Amor. Debes usar chaleco-salvavidas y saber cómo nadar sin aletas para no dañar el coral. Para entrar hay que pasar debajo de una cueva en la que la luz casi no es perceptible, y yendo contra la corriente. Una vez que sorteaste este tramo entrarás al paraíso, en donde ver arena blanca con un domo natural formado por las rocas es un espectáculo. Pero te lo advertimos: no puedes pasar mucho tiempo aquí. El máximo suele ser de media hora tomando ya en cuenta la entrada y salida.

La Nopalera es otra de las playas imperdibles de este rincón de Nayarit, su nombre es en honor a los nopales que crecen en la cima de las rocas. Este lugar destaca por ser ideal para el avistamiento de aves, incluso muchas se reproducen en este lugar; por esta razón solo se puede estar 20 minutos en el lugar. Solo admite 120 visitantes al día.



Además de ver paisajes hermosos también puedes realizar esnórquel, una de las cosas imperdibles, ya que los peces en esta zona son muy diversos y coloridos. También es posible ver delfines y, en la temporada de invierno, ballenas jorobadas. El kayak es otra de las actividades que se hace en estas aguas, por lo calmado del mar. Para poner a prueba tu equilibrio el paddleboard es otra cosa que no debes dejar de hacer en las Islas Marietas, así que recorre el mar en tu tabla mientras remas.



Entre las especies más emblemáticas que habitan el archipiélago está el pájaro bobo de patas azules.

Durante un paseo en lancha hay diversos fenómenos naturales dignos de disfrutarse, como el Arco de Piedra de Isla Larga o La Bufadora, un sifón marino donde el oleaje intenso genera una explosión de vapor que te encantará capturar en foto o video.

Medidas de bioseguridad

Riviera Nayarit recibió el Sello de Viaje Seguro desarrollado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo por adherirse a todos los protocolos de higiene en los establecimientos para proteger la salud de los visitantes.

Islas Marietas en casa

Si en tu lista de destinos por conocer están las Islas Marietas pero te gusta hacer un scouting antes de viajar -o eres de los que aún no tienen confianza para salir a recorrer la República Mexicana-, este tour virtual es perfecto para ti.



Riviera Nayarit tiene un paseo interactivo con aproximadamente 30 imágenes en 360º para admirar las Islas Marietas en todo su esplendor. Algunas fotos panorámicas te permitirán ver el agua verde esmeralda degradando su color hasta llegar a un intenso azul y cómo el mar va rodeando a esta extensión de tierra. Podrás ver la atractiva fauna (manta gigante, raya de espina, tiburón martillo, tiburón sedoso, tiburón toro, ballena jorobada) y la exuberante flora de las Islas Marietas en la experiencia virtual.



Este paseo en línea te lleva a recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de Riviera Nayarit, entre los que se encuentran la famosa Playa del Amor. Debes entrar a este sitio web para verlo: www.rivieranayarit.com.mx