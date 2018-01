Espionaje intimista

Berta Isla, la última novela del español Javier Marías, tiene todo para convertirse en uno de los textos del verano: fue elegido libro del año 2017 por el prestigioso suplemento Babelia de El País de España, el escritor sudafricano J. M. Coetzee dijo después de leerlo que Marías debería ser "un firme candidato para ganar el Nobel" y prácticamente no hay publicación de habla hispana que no lo haya incluido entre las novedades imprescindibles del año pasado.

"Durante un tiempo no estuvo segura de si su marido era su marido, de manera parecida a como no se sabe, en la duermevela, si está pensando o soñando, si uno aún conduce su mente o la ha extraviado por agotamiento. A veces creía que sí, a veces creía que no, y a veces decidía no creer nada y seguir viviendo su vida con él , o con aquel hombre semejante a él, mayor que él, Pero también ella se había hecho mayor por su cuenta, en su ausencia, era muy joven cuando se casó", comienza Berta Isla, novela de la que se ha elogiado la construcción de este personaje femenino que da lugar al título, su prosa, sus diálogos, su complejidad, y la lista sigue.

Quizás en lo que más coinciden los críticos es que Marías logra en Berta Isla (Alfaguara, $ 690) su decimoquinta novela, una construcción de este personaje femenino que es memorable. Y, además, es de destacar la profundidad del estudio de las emociones humanas que el escritor plasma en este texto, una falsa novela de espionaje. Habla del amor, de lealtades, de ausencias, de misterios, de coartadas, de ética; en definitiva de salvarse. "Trata también sobre cómo el hecho de haber nacido es en parte una bendición, pero también puede ser una maldición desde que uno es avistado por otros y en ese momento uno está expuesto a que le pidan cosas o a ser útil para otros si uno tiene algún tipo de talento", explicó durante la presentación en España.

Marías (Madrid, 1951) es un provocador nato. Bien lo saben los lectores que lo siguen desde hace décadas en El País de España. Pero también es claro que se para desde un lugar bien distinto a la hora de escribir ficción, que es menos irritante, aunque también recibe muchas críticas. A él, hombre que no tiene redes sociales y ni siquiera utiliza Internet, poco le importa. Sigue cosechando premios y lectores.

