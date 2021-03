Algunos poemas de Francisco Brines

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

REENCUENTRO

HE bajado del coche

y el olor de azahar, que tenía olvidado,

me invade suave, denso.

He regresado a Elca

y corro,

no sé en qué año estoy

y han salido mis padres de la casa

con los brazos abiertos,

me besan,

les sonrío,

me miran

—y están muertos—,



y de nuevo les beso.



DESDE BASSAI Y EL MAR DE OLIVA

A José Manuel Blecua

ERA en aquel viaje por las tierras dormidas de la Arcadia,

para encontrar el templo en donde floreciera la primera

sonrisa del capitel de acantos (o de rosas),

allí donde la ausencia adusta del cestillo era un canto de fuego

y de cigarra.

Las columnas de piedra sostenían el pájaro y el cielo.

Los pájaros azules, el cielo derribado.

El féretro estival del tiempo destruido. Y todo se perdía y era

eterno.

Yo miraba en tus ojos el mundo que era estable y muy viejo, y

tú sonabas sólo como la juventud.



Y antes vi el mar, en esas horas solas de la siesta,

cuando el sol enloquece su extensa superficie, y brilla en aire

de oro suspendido

esa frescura eterna que hace dioses muy niños los ojos del que

mira,

cuando llegan veloces y pausadas las velas lejanísimas,

y sólo existe el mar, el cuerpo de una gloria azul e inacabable,

y aquel que lo contempla con ojos escondidos, y la mirada

ardiente:

el muchacho, con un secreto amor también inacabable de sí

mismo,

porque el mundo y la vida se hospedan sólo en él.

Y nadie aún existía que a él le desplazara, ni tu humana

hermosura.



Sigue aún el mar, pero no la mirada, ni las velas,

y el templo, con las puertas cerradas, es triste, y es católico.

Alguien me dio un abrazo de adiós definitivo en un andén

muy agrio

y en los espejos busco, y araño, y no lo encuentro

a ese que fui, y se murió de mí, y es ya mi inexistencia.

Lo siento más extraño que a mí mismo,

cuando tienda a saberme desde mi ceguedad y todo sea el hueco,

y esto es así porque percibo un resto muy breve de su luz todavía.



Yo sé que olí un jazmín en la infancia una tarde, y no existió

la tarde.

EL NIÑO PERDIDO Y HALLADO (EN ELCA)

¿POR qué soy azotado con estrellas

en la desnuda noche iluminada?

Un ciego aroma viene y me embriaga

para que vuelva el niño, y ser el que era

al ver temblar, tan puras, las estrellas

mi inocencia. Cegado por las lágrimas

un dios sentía en mí que me habitaba.

Por no querer que el olor se me fuera

he apretado los ojos con tal fuerza

que el párpado se ha herido. Y ahora exhala

su pérdida el jazmín, quien me habitara

me deja desvalido, y se aleja

en la desnuda noche ya apagada

el niño aquel que fui,

y ya no fuera.



ÚLTIMO ENCUENTRO DE LOS TRES

LA casa, envuelta en sol, deslumbra blanca,

y caen del tejado las palomas

a la terraza de ella. Los jazmines

huelen a otra mañana, y aquel lecho

de dos en la penumbra suena. Mirlos

en el laurel, moradas buganvilias

se asoman en el huerto, y el jardín

rompe luz y silencio con el agua.

Las puertas de la casa están abiertas,

y escondido en la clara galería,

el único habitante que ahora soy

oye sus pasos ya, cerca sus voces,

porque los dos regresan para siempre

de donde hubieran ido, y les espero

antes de que me vaya yo también.



LA ÚLTIMA COSTA

HABÍA una barcaza, con personajes torvos,

en la orilla dispuesta. La noche de la tierra, sepultada.

Y más allá aquel barco, de luces mortecinas,

en donde se apiñaba, con fervor, aunque triste, un gentío enlutado.

Enfrente, aquella bruma cerrada bajo un cielo sin firmamento ya.

Y una barca esperando, y otras varadas.



Llegábamos exhaustos, con la carne tirante, algo seca.

Un aire inmóvil, con flecos de humedad flotaba en el lugar.

Todo estaba dispuesto.

La niebla, aún más cerrada, exigía partir. Yo tenía los ojos velados por las lágrimas.

Dispusimos los remos desgastados

y como esclavos, mudos,

empujamos aquellas aguas negras.



Mi madre me miraba, muy fija, desde el barco,

en el viaje aquel de todos a la niebla.



NOTA: Los poemas reproducidos en esta página fueron seleccionados de la antología Desde Elca, de Francisco Brines.