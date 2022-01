Se fue Hugo Fontana, un gran apasionado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se lo va a extrañar, porque era el primero en advertir lo que se venía. Una vez me dijo “quiero reseñar a Lucia Berlin”. Anticipó en meses lo que iba a ocurrir con ella, hoy convertida con su Manual para mujeres de la limpieza en un clásico, que pronto llegará al cine interpretada por Cate Blanchett.

Hugo Fontana falleció a los 66 años durante un viaje que estaba realizando por República Dominicana. Quienes lo recuerdan saben que, por sobre todo, fue un ser generoso capaz de compartir lecturas, incitar a leer a determinado autor, o empujar a colegas a que escriban. Hugo era una pasión, un lector fino, exigente, capaz de expresarse en una prosa de sonoridad poética envolvente, armónica y equilibrada. Era un gran contador de historias. Pero algo entre líneas corría siempre, y era su profundo respeto hacia el gran tirano, nuestro lector. Una actitud ética que supo desplegar sin estridencias, incluso cuando demolió libros, tarea que acometió con precisión inapelable. Fue un iconoclasta, y pagó un precio por ello.

Tuvo una larga trayectoria periodística en varios medios, y una extensa producción en ficción. Le entusiasmaron los ecos que tuvo su novela sobre Amodio Pérez, La piel del otro. En El País Cultural publicó su primera nota el 17 de mayo de 1991 y no paró por más de 30 años hasta hace unos días, cuando me entregó las dos notas que publicamos a continuación en estas páginas, sobre una biografía del pirata Henry Every y un libro de cuentos de terror del japonés Edogawa Rampo.

Leerlo es el mejor camino para honrarlo.