Crucigramas dominical

A) Muro del frontón o trinquete contra el que se lanza la pelota. B) Medicamento que ayuda a ir de cuerpo. C) Rueda de repuesto de un automóvil. D) Cuero de ternera, curtido y adobado. E) El gran invento de Johann Gutenberg. F) Cabo grueso de los que sujetan la cabeza de un palo a la cofa correspondiente. G) Administración eficaz y razonable de los bienes. H) Curvatura anormal hacia delante de la región lumbar de la columna vertebral. I) Compatriota de Antoine Griezmann. J) Que habita, está o se realiza en un lago o en sus orillas. K) Recibir a los clientes en un negocio. L) Famoso, conocido y admirado. M) Comedia musical. N) Color de la camiseta oficial de la selección uruguaya. O) Árbol bignoniáceo americano de madera muy fuerte e incorruptible. P) Palo de la baraja española. Q) Mujeres castellanas y leonesas que el 5 de febrero, día de Santa Águeda, simbólicamente toman el mando del pueblo, ataviadas con trajes típicos. R) Sitio plantado de naranjos. S) Cubierto para pinchar. T) Copiosa y espléndida, tratándose de una comida.



SOLUCIÓN ANTERIOR: A) juanetes B) inhalará C) merodear D) estanque E) Nausicaa F) Euristeo G) zambarco H) engañasen I) troquelar J) esquela K) repelen L) nerviosa M) insulina N) duodenal O) aerolito P) Diomedes Q) englobar R) sociable.



“El amanecer tiene

esa tristeza de llegar,

en tren a una estación que no es la de uno.

¡Qué agrios los rumores

de un día que se sabe pasajero

- oh vida mía! -

- Arriba, con el alba, llora un niño -”.



(JUAN RAMÓN) JIMÉNEZ: “Eternidades”.

Por Leonardo Conde | Especial para El País. Nº 1062