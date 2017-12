¿Cómo saber si su niño es adicto a la tecnología?

¿Cuánto tiempo pasa un menor frente a una pantalla de teléfono, tableta o videojuego? ¿Esto determina cuán adicto es a la tecnología?



El tiempo no es algo tan determinante, sino el tipo de uso que se les dé a estos aparatos, según un estudio desarrollado por el Centro de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos.



Según el reporte, publicado en la revista Psychology of Popular Media Culture, los padres deben fijarse en cómo influye en el menor el uso de la tecnología; por ejemplo, si el tiempo frente a una pantalla interfiere en las actividades diarias, si causa conflicto con los otros miembros de la familia o si más bien es solamente una actividad que le gusta.



"Usualmente, otros investigadores y pediatras consideran que el uso de la tecnología es sano o no con base en la cantidad de tiempo, sin determinar el tipo de uso que le dan los menores. Nuestro estudio demuestra que hay algo que importa más que el número de horas o minutos que se usan", indicó en un comunicado de prensa Sarah Domoff, coordinadora del estudio.



Domoff y su equipo determinaron una lista de señales de adicción a la tecnología en niños entre los cuatro y los 11 años.

Cómo saber si hay adicción.

No hay autocontrol en el uso. Al niño le cuesta dejar de usar el dispositivo.



Pérdida de interés en otras actividades. Al menor no le interesa otra cosa más que pasar con dispositivos tecnológicos.



Temas de conversación. La persona solo habla acerca de sus dispositivos y de tecnología y las aplicaciones que tiene.



Actividades familiares. El uso de la tecnología interfiere con las actividades que se realizan en familia.



Problemas en la familia. La utilización de la tecnología le hace tener problemas con los distintos miembros de la familia.



Síndrome de abstinencia. El menor se frustra y hace berrinche cuando no tiene acceso a la tecnología.



El niño se esconde para utilizar la tecnología.



Forma de escape. Si tuvo un mal día en la escuela, lo único que lo pone de buen humor es el uso de su dispositivo favorito.



¿Cuándo buscar ayuda? Si tiene cuatro o más de estas señales, los investigadores recomiendan buscar ayuda profesional.

Los investigadores fueron enfáticos en que esto es para niños entre cuatro y once años, y que en los primeros dos años de vida lo mejor es que los pequeños no tengan acceso a esta clase de dispositivos.