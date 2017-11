UPM doblando apuestas en una república bananera

Plantas de celulosa



@| Dirigimos a Ud. estas lineas basados en trascendidos de prensa, los que sin duda abren mas interrogantes que certezas derivadas del pre acuerdo recientemente suscrito por el Gobierno.



Mucho nos alegra el avance en el Tratado de Inversión entre el Gobierno y la multinacional finlandesa UPM aunque no estemos de acuerdo en que las inversiones en infraestructura requeridas por UPM (construcción de red ferroviaria Mvd - Paso de los Toros y acondicionamiento de la terminal portuaria MVD deban ser costeadas por el Tesoro Nacional o sea metiendo el Gobierno, ya no, la mano en la lata, sino nuevamente en el bolsillo de los uruguayos y uruguayas, ya que para financiar estas mega-obras, habrá que salir a pedir prestado.



Comentario aparte merece el otorgamiento de status de zona franca a la operativa, lo cual conlleva exoneraciones impositivas en carácter de privilegio. Claro, por la plata baila el mono, lo cual, al decir del Dr. Vázquez, y lo citamos, ...“no es que nos guste la celulosa, pero ...”. Nos permitiremos aquí bajar nuestro tono un par de rayas y concluir que en realidad lo que nos quiso decir es que... con tal de que los escandinavos pongan la plata, igual nos bajamos los pantalones.



Observamos también, y esto lo decimos con beneplácito, que en la proforma de este Tratado asoma una cláusula que estimula la inversión en UTU (quien sabe, los finlandeses compraron esta sigla como la Universidad Tecnológica del Uruguay, ya que la propuesta educativa del engendro UTEC (Universidad Tecnológica) parecería que no ha sido suficiente y por lo tanto no muy convincente.



Capitulo aparte merecen las concesiones de la Central Sindical, la cual, compareciendo en la negociación como si fuese una Dirección del Ministerio de Trabajo, efectivamente se bajo los pantalones y solemnemente suscribió con religioso amén los requerimientos y exigencias de los finlandeses.



El tiempo dirá.