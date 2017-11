@|Desagrado por cobro de peajes.

Parece ridículo que estén cobrando entradas en Termas del Arapey, y pagamos el pato hasta los empleados porque nos cobran a todos.

¿Por qué mejor no se ponen a reparar la carretera que está intransitable? ¿Es algo de Interpol?

No es más que una ridiculez de la Intendencia. No hay mantenimiento en termas, cada vez está peor. Antes de cobrar deberían ofrecer un mejor servicio. Ni siquiera se corta el pasto en los sectores de camping. Pero ellos van a contramano; primero cobran para después hacer la promesa de arreglar.

Por años no dieron ni la más mínima importancia a quien entraba a las termas; y de buenas a primeras se ponen como militares. Obligan a bajar de los ómnibus a personas que muchas veces tienen dificultad para caminar. Mejor sería que uno de los funcionarios subiera al ómnibus para hacer eso.

¿Por qué quienes trabajamos en termas tenemos que pagar? Los que viajan todos los días se ven obligados por ese impuesto también cuando van en vehículos propios. Ya es demasiado. Les pido a los que tienen dos dedos de frente en la Intendencia, que revean esto. Porque los trabajadores no tenemos la culpa de sus descuidos viales, no tenemos la culpa que la Intendencia se haya desfinanciado, los hoteles y emprendimientos privados tampoco tienen la culpa de su mala (o mejor dicho), pésima administración.