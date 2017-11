Instalación de UPM



@|La pasada semana (sobre los últimos días de octubre), el Presidente de la República anunció con bombos y platillos que el martes 31 de octubre o el miércoles 1º de noviembre se firmaba el preacuerdo con UPM.



Hoy martes 31 de octubre, se anuncia que la firma del preacuerdo se realizaría dentro de 10 días. Ya desde hace meses que el Dr. Vázquez está anunciando la firma de ese preacuerdo (siempre) para la semana que viene y seguimos sin firmar y sin conocer lo que se está negociando.



Lo que sí sabemos es que ya se negoció, porque lo dijo el Ministro de Economía, el economista Danilo Astori, que si las obras de infraestructura no están prontas para febrero del 2020, el acuerdo caería y no se construiría UPM II.



Restan para ese momento exactamente 27 meses y todavía no se redactaron las licitaciones necesarias para las obras a realizarse y tampoco se remitieron al Parlamento las leyes de expropiación necesarias para el nuevo tendido del ferrocarril. Eso sí, el Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas a diario realiza declaraciones, pero las obras siguen sin comenzar.

Si tomamos como ejemplo la obra de refacción y ampliación de la Ruta 1, que son menos de 180 kms. y que ya llevan más de 5 años realizándose, uno se pregunta qué pasará con todas las rutas nacionales que hay que reparar y poner a nuevo para que los camiones transporten los troncos a la nueva planta y encima el tendido de la línea férrea doble, que permita el movimiento de 8 convoyes de entre 50 y 60 vagones moviéndose entre Paso de los Toros/UPM II y el Puerto de Montevideo con la construcción de viaductos y puentes y pasos a nivel necesarios.



El gobierno sigue vendiendo humo sabiendo que esta inversión no se llegará a concretar por los plazos.



Ya hace 5 años le dijeron a Mujica cuando viajó a Finlandia para gestionar una nueva inversión y se le respondió que con el estado en el que se encuentran las rutas, cualquier inversión es impensable.



Pasaron 5 años y las rutas en lugar de haberse hecho algo para mejorarlas, no se hizo nada y están peor que antes.



Ya es descarada la forma en la que el gobierno le miente a su pueblo.