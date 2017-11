Maestras y educación

@| Ya hemos podido observar la violencia que existe en la enseñanza contra las maestras de parte de madres de alumnos que van trepando alambrados, saltando cercas para poder “agarrar” a la maestra y propinarle golpes de todo tipo.



Es deplorable que suceda esto, que cada vez es más aceptado como un hecho normal, en el cual los maestros hacen paro, la madre golpeadora va a la Justicia y ahí quedó terminado el hecho.



Esto es aceptar una realidad violenta sin valores, sin respeto por la vida y sin respeto a la autoridad.



Nos guste o no, el maestro/a para poder trabajar debe poner límites a la mala conducta de alumnos/as para evitar desbordes que pueden terminar mal.



Esta situación era totalmente aceptada por los padres, pero ahora surge la figura de “hacer justicia por mano propia” por parte de padres que no profesan el respeto y las buenas costumbres. Es casi como un ajuste de cuentas.



Lamentablemente si seguimos en esto se va a transformar el centro de estudios en un lugar también peligroso para los alumnos/as, así como estar en la calle, sujeto a los peligros que conlleva.



Se ha instalado la violencia en el aula también, ya que hemos escuchado de las denuncias de madres de alumnos que sus hijos se quejan de los malos tratos de las maestras. Se han hecho denuncias por golpes de las maestras que no fueron indagadas. Sucede que se hacen denuncias, no se informa de lo sucedido y luego aparecen casos que hay que lamentar más adelante. Ni siquiera he hablado de los casos de abusos a niños pequeños por profesores que eran cercanos al niño y luego termina en violación y muerte.



Creo firmemente que hay que estudiar por dentro la Enseñanza, por parte de personas idóneas que vean el trato que se le da a los niños y ver todos los casos de violencia hacia ellos como también los casos de bullying que son muy comunes y conocidos por la mayoría de los uruguayos.



Pienso que Primaria no se arregla únicamente con mayor tecnología y mayor currícula, sino que es más importante conocer el entramado social y la vulnerabilidad de los niños pequeños que tienen que aprender valores en la escuela.



En muchos casos es el único lugar en el que el niño recibe una educación de respeto, tolerancia y trabajo en equipo, lo cual es primordial para una convivencia sana en sociedad.