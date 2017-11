Estamos en el horno

Educación



@|El pasado viernes 03/11/17, en el programa de Canal 12 “Esta boca es mía”, trataron el tema de que Primaria planeaba atrasar a 6 años el ingreso a 1º de escuela. El motivo es una encuesta que demostró dentro del total de repetidores, que un porcentaje relevante era de niños que habían ingresado con menos de 6 años.



En este programa siempre invitan a algún especialista en el tema que tratan y en esta ocasión lo hizo la Consejera del Codicen, Maestra Elizabeth Ivaldi.

En el desarrollo del asunto, muchas veces se hizo mención que en Finlandia sólo se permite ingresar al primer año a niños que cumplieron los 7 años.

Quedé totalmente anonadado. Esta Sra. no tenía la menor idea de “porqué” en Finlandia resolvieron que recién a los 7 años se puede ingresar. Carece por completo de todo conocimiento sobre Neuroeducación. En este diario, el 22/02/2017, se publicó una entrevista que hizo Ana Torres Menarguez, para “El País de Madrid” a uno de los más grandes especialistas en Neuroeducación, el Dr. Francisco Mora, doctor en neurociencia por la Universidad de Oxford. Transcribo textual. ¿Cuáles son las certezas que ya se pueden aplicar? Respuesta: “-Una de ellas es la edad a la que se debe aprender a leer. Hoy sabemos que los circuitos neuronales que codifican para transformar de grafema a fonema, lo que lees a lo que dices, no terminan de conformar las conexiones sinápticas hasta los seis años. Si los circuitos que te van a permitir aprender a leer no están conformados, se podrá enseñar con látigo, con sacrificio, con sufrimiento, pero no de forma natural. Si se empieza a los seis, en poquísimo tiempo se aprenderá, mientras si se hace a los cuatro, igual se consigue pero con un enorme sufrimiento. Todo lo que es doloroso tiendes a escupirlo, no lo quieres, mientras que lo que es placentero tratas de repetirlo.”



Dentro de los seis años se completa la conformación de las conexiones sinápticas por lo tanto, partiendo del hecho que algunos niños las completarán antes y otros después. En Finlandia comienzan primer año con la certeza de que todos los niños ya lo hayan hecho.



¿Cómo una consejera del Codicen no sabe esto? ¿Qué grado de actualización tienen los que dirigen la enseñanza? ¿Ni siquiera leen “El País”?

Me permito recomendarles leer el libro del Dr. Francisco Mora: “Neuroeducación solo se puede aprender aquello que se ama”. Editado por Alianza.



¿Con estos jerarcas dirigiendo la educación tenemos algún futuro en el Siglo XXI?



Termino con lo que empecé, en materia de educación “estamos en el horno”.