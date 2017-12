¿Falta de memoria, amnesia o qué?

Peñarol y los árbitros



@| Ante todo declaro que soy socio del C. Nacional de Fútbol con 50 años en sus registros, que cada fin de semana no solo veo a mi equipo sino todo el fútbol posible, pues me apasiona este deporte el cual practique hasta los 60 años.



Pero como siempre digo, que en el fútbol pasan cosas que no nos dejan de sorprender y muchas veces me causan extrañeza pues se repiten muy a menudo y es la conducta del hombre dentro de este deporte, en este caso los dirigentes.



Hoy es el caso de los dirigentes, consejeros y allegados del club Peñarol que ante la solicitud de audiencia al Colegio de Árbitros por parte del Pte. de Nacional, Cr. José Luis Rodríguez quien denuncia errores graves en los partidos disputado por el club y las declaraciones del dirigente Antonio Palma, estos señores reaccionaron por redes, radios, y prensa escrita en tal forma que se puede catalogar de virulenta.



Los Sres. Rodolfo Catino y Gastón Tealdi utilizando las redes, prensa oral y escrita dicen.., “Quieren presionar a los jueces… para ganar de mal modo . “Nueva embestida de Nacional…” Catino “Nacional esta tratando de presionar al Colegio de árbitros al final del campeonato…” “Un golpe bajo y fuera de lugar.”



Ante estas reacciones desmedidas queda muy en claro que los dirigentes de Peñarol padecen de falta de memoria o aún mas grave “amnesia” se preguntarán por que esta manera de pensar de quien suscribe y a las pruebas me remito.



Retrocedamos unos días, domingo 8 de noviembre de 2017, diario El País pag. 6 y 8: “El personaje mas golpeado del Fútbol” “ La porfiada vocación del árbitro.” Firma la periodista Mariangel Solomita… donde se relata la vida de los árbitros durante sus carrera, que está muy interesante.



Pero… pero, en un recuadro y con una foto incluida esta la sorpresa y pienso no solo padecen de amnesia sino “que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el de ellos.” Pero leamos que es lo que contiene dicho recuadro. “Peñarol creó una comisión para analizar los arbitrajes.” Todos los lunes a las 18 hs. Sergio Perrone, Johan Olt, Marcos Veraza y Nicolas Díaz se reúnen en el Palacio Peñarol, para ver el último partido de su equipo y analizan las principales fallas del arbitraje, entonces estos hinchas y consejeros del club generan un video con las fallas y al otro día se lo entregan al Consejo Directivo. Sergio Perrone Pte. de esta comisión de arbitraje dice: este comisión se creó a mediado del 2016, luego de una serie de arbitrajes “que le trajeron mucho sufrimiento a Peñarol” (si, debe ser así, cuando estuvieron casi tres años sin ganar un clásico la verdad que los entiendo, es bravo).



Para esto se tomo la decisión de aplicar la ciencia y generar estadísticas…si vos me decís un nombre yo aprieto un botón y te digo como le arbitró a Peñarol. Después asegura que los resultados nunca los hacen público,” yo pregunto no saben que esto se publicará”. Le preguntan por que es importante la comisión, “Por que hay árbitros que están capacitados para arbitrarle a Peñarol y otros están menos. Pregunta; ¿y como vendría a ser un partido de Peñarol? (acá lo increíble). Lo ve muchísima gente, tiene mucha hinchada y genera mucha presión “por que Peñarol nunca puede perder.” Pregunta; ¿Aunque los clubes no pueden influir en las designaciones de los jueces? Perrone; que los análisis de su comisión permiten estudiar los patrones de conductas de los árbitros, “ir previniendo la designación e intentar mediante las pruebas que recaba, que si esa elección es inadecuada, “no suceda”.



El material también esta a disposición de los abogados para utilizar cuando un jugador corre el riesgo de ser sancionado. El siguiente paso a que aspira es capacitar en forma obligatoria a los jugadores acerca de las reglas del arbitraje y del perfil de cada juez.



Sres. dirigentes de Peñarol: esto es presionar tanto a los jueces como al Colegio, pues usan vuestros análisis para obtener resultados positivos, además de pretender que le designen los jueces que Uds. creen conveniente, al analizar el perfil de los jueces están buscando presionarlo de algún modo ante alguna debilidad y por último Sres. esto es deporte se gana, se empata y se pierde esa debe ser la ley primera.