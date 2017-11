Está en el CTI



@| Cuando el Dr. Tabaré Vázquez asumió en el 2015 una de sus promesas fue cambiar el ADN de la educación.



Los hechos al día de hoy nos dicen que la situación está peor. No se dio cuenta que él es oncólogo y no genetista. Debería haber consultado a su ex vicepresidente, el “licenciado en genética Raúl Sendic”.



El pasado miércoles 15 pudimos ver en el programa Santo y Seña, junto a declaraciones de profesores y padres de alumnos, que quienes están al frente del Codicen son unos ineptos y a pesar del tiempo transcurrido, siguen por cuota política. Los informes de las pruebas PISA nos dan con niveles educativos similares a países africanos y por eso el gobierno pretende desacreditar estos datos.



Los relatos de los profesores de la educación media nos muestran el deterioro social de nuestra sociedad, donde nada importa, no existen valores, algunos alumnos concurren armados y drogados a clase e incluso llegan a amenazar a los profesores. Cuando los corrigen por el léxico que emplean, la respuesta se repite: “Si el Pepe lo dice, por qué yo no puedo hacerlo”. Esto nos demuestra que los progresistas del Frente Amplio han prostituido dos cosas fundamentales en una sociedad civilizada: los valores y la enseñanza. Evidentemente esto sirve a sus fines electorales: cuanto más ignorantes mejor, no sea cosa que piensen y se den cuenta de la plata que han derrochado.



Lo de Mujica no nos puede extrañar pues siempre se ha encargado de hacernos pasar vergüenza con su léxico y su aspecto. A pesar que siempre habló de educación, en cada oportunidad que tuvo trató de denigrar a los profesionales universitarios. Tuvieron en el MEC dos personas muy calificadas en educación y cuando estos denunciaron el desastre imperante, los hicieron renunciar. Para ellos barrer debajo de la alfombra es la única opción.



La misma actitud tuvo la directora de Secundaria, Celsa Puente, cuando al ver el programa de televisión puso en tela de juicio las declaraciones de los profesores.



Esa misma valentía debería haber tenido cuando quiso implantar la elección de horas por dos años y el sindicato le dijo que no. Enseguida puso marcha atrás. Si tuviera un poco de vergüenza debería renunciar, pues está cobrando un sueldo y no cumple con su trabajo. Hace lo que el sindicato le dice. Hasta qué punto el sindicato manda que Tabaré Vázquez puso a María Julia Muñoz al frente del MEC, como imagen de autoridad y cuando ésta declaró la esencialidad, se le rieron en la cara.



Tenemos dos ejemplos en barrios de contexto crítico que demuestran que cuando se hacen las cosas bien y se coloca a las personas adecuadas hay buenos resultados: ellos son el liceo Jubilar y el Impulso. Tienen excelentes índices de aprobación y jamás hay incidentes entre alumnos y padres con los profesores. Obviamente como son un mal ejemplo para el gobierno porque demuestra que las cosas se pueden hacen mejor, la izquierda siempre los está criticando con excusas ridículas. Actitud típica de la izquierda hemipléjica uruguaya: cuando no tienen argumentos, agreden.

Muchachos: sigan festejando la revolución bolchevique, eso sí recuerden que acá no hay otro muro de Berlín para derrumbar.