@| Ayer mirando un programa de televisión reafirmé mi creencia de por qué no se arreglan las cosas en la educación, ni en la seguridad, ni en tantas otras cosas.



En todo el programa, ninguno de los panelistas, invitados, entrevistados ni periodistas, hizo la menor referencia a las dos cosas que permiten la mejora continua, y ellas son: La Libertad y la Competencia. Todos los proyectos y sugerencias eran de pequeñas cosas, buscando culpables.



No se dan cuenta que el sistema educativo con ANEP Y Codicen parece diseñado por el “comité central de la URSS”. Es centralista, dirigista, estatista, castrador de la iniciativa individual.



Estamos tan penetrados por el dirigismo estatista que lo sufrimos sin darnos cuenta que ese es el problema.



¿Por qué creemos que 15 consejeros pueden diseñar algo mejor que 30.000 educadores con libertad de cátedra?



No, no son los partidos políticos; somos todos los uruguayos que tenemos miedo a la libertad. El tema es mucho más profundo pero este espacio no da para más, si lo hago largo la mayoría se aburre...