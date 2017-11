¿Desocupado o subsidiado?

@|En su declaración ante la Justicia y publicada por la prensa, el Sr. Sendic declara al ser consultado: ¿ocupación?, dando una respuesta: “desocupado”.

Creo que mientras cobre el subsidio de US$ 13.000 mensuales, no puede ser catalogado como desocupado. Yo diría más bien es un ni-ni subsidiado.

Ojalá todos los desocupados pudieran cobrar esa suma.



Sr. Sendic, deje de no decir la verdad, deje de hacerse el mártir, déjese de inventar historias no creíbles y por favor ¡retírese ya! Nos tiene muy cansados.