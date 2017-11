Caso Santiago Maldonado

@| La semana pasada se organizó una movilización frente al Consulado argentino, en reclamo de la muerte del joven Santiago Maldonado, hecho que le adjudican a la gendarmería argentina, y por ende al gobierno de Mauricio Macri.



Lógicamente no es nada agradable el fallecimiento de un familiar, en la plenitud de su vida, pero me pregunto que tiene que ver Uruguay en ese caso, y mucho menos la movilización organizada por Plenaria y Justicia, PIT-CNT y otras organizaciones.



Haciendo un rápido razonamiento, eso tiene su lógica, si pensamos que esas organizaciones ven a Macri como un enemigo de su admirada Cristina Fernández, con la cual había que quedar bien luego de su aparatosa derrota electoral.



Recordemos que esa desaparición su usó como motivo de campaña para incidir en contra de los candidatos macristas, algo totalmente repudiable, pero que no puede llamar la atención, teniendo en cuenta de que lado provenía ese indecente manejo.



Ahora que recuerdo, quiero preguntarle a esas organizaciones porqué no se movilizaron cuando mataron a Nisman, un clarísimo caso de asesinato político, ordenado por la “presidenta” Cristina.



Realmente siento vergüenza por la clase de dirigentes gremiales que tenemos, totalmente serviles a intereses nefastos y oscuros, provenientes de personajes políticos que mucho mal le hicieron a la Argentina, pero también mucho mal le hicieron al Uruguay (pese a la fiesta organizada en su “honor” por Raúl Sendic).



Esa es la realidad que nos toca vivir, una realidad que en vez de ir con viento a favor, por el contrario, demuestra que vamos hacia un abismo intelectual y moral cómo nunca se vio en años, generado por lo mal llamados gobiernos progresistas.