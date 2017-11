Carta abierta a Vázquez

Peaje en las Termas



@|Me permito molestarlo pues he observado su actitud de compromiso con las inquietudes de los ciudadanos de nuestro país, léase Consejos de Ministros y Cabildos Abiertos recorriendo el Interior.



Me dedico en forma apasionada a la actividad turística, recibiendo a los “cruceristas” extranjeros que nos visitan, contándoles nuestra historia e imponiéndoles de nuestras costumbres en forma personal y por demás orgulloso de lo que hemos sido y aún continuamos “marcando a fuego” los integrantes de una raza, que tanto local como internacionalmente, siempre da que hablar en los distintos ámbitos del quehacer.



Nos escuchan maravillados cuando les hablamos de las gestas deportivas, de nuestros próceres, de las grandes decisiones innovadoras en la región que nuestras figuras políticas han tomado en su momento para este pequeño país y luego los hermanos mayores las han puesto en práctica.

Hemos sido y lo seguimos siendo, y Ud. sabe de ello, modelo a seguir por muchas otras naciones...



No saben que el Himno de los Tangos, “La Cumparsita”, la cual reconocen sin excepción cuando se las hago escuchar, fue escrita por Gerardo Matos Rodríguez y ejecutada por primera vez en la planta baja del mítico Palacio Salvo; ni que éste fue la torre más alta de América del Sur entre 1928 y 1931; ni que en Uruguay se hizo el primer Mundial y que somos los primeros Campeones y no pueden creer porqué nosotros... (porque fuimos en el 24 y el 28 medalla de oro en los Juegos Olímpicos) y tantas pero tantas cosas que a veces por no excederse, uno evita contar.



Haciendo también turismo interno con nuestra gente, nos fuimos al Arapey Termal con un grupo de adultos mayores. Luego de salir de Montevideo a las 6 de la mañana y recorrer 570 km, sobre las 14 hs y llegando a nuestro destino, observamos una construcción con barrera baja que nos estaba diciendo que existía un “peaje” para poder entrar a Termas del Arapey.

Los 19 km de ruta recorrida desde el acceso sobre Ruta 3 hasta la entrada de Termas, están en estado lamentable, por más que hay algunos sectores que se ven “emparchados”... Lo que sí se ve muy bonita, es la cabina de peaje, pero brinda una pésima impresión a quien llega a disfrutar.



¿Implementar el cobro de peaje a un costo de $ 80 por persona? Hasta donde yo sé en nuestro país los peajes se pagan por vehículo y de acuerdo a su tamaño y los ejes que tiene, y creo que en el mundo entero debe ser así.

Pagamos $ 880 por 11 pasajeros, cifra ésta superior a la que se paga en el Puente Internacional Gral. San Martín que une Fray Bentos y Gualeguaychú, por un ómnibus que lleva más de 40 personas.



Pregunté si el peaje era privado y nos dijeron que pertenecía a la Intendencia.



Creo que se ha caído en un una absoluta falta de sentido común, ya que para implementarlo, la carretera debería ser poco menos que un paño de billar. Pésima imagen para los brasileños y argentinos que nos visitan, ah, pero también para los uruguayos.



Sr. Presidente, lo sé un hombre sensible y abierto al diálogo, pero también que no le escapa a su investidura de ejecutivo cuando tiene que tomar decisiones y marcar un rumbo: “Con el puente cortado, no hay diálogo...”, le dijo a los argentinos, o “... dentro de la ley todo, fuera de ella nada...”, en más de oportunidad a los que exigen sin fundamento..., y “... los vamos a sacar de los fundillos...”, parafraseando y advirtiendo a los revoltosos que nos querían quitar la tranquilidad en los espectáculos deportivos.



Agradezco su atención al tema, y le pido disculpas por distraerle de su ajetreada e intensa actividad.