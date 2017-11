¿Qué es el cambio de ADN en la educación?

@|Desde el comienzo de este gobierno se proclamó que se cambiaría el ADN de la educación, algo que suena grandilocuente, mucho más que lo que hizo Varela, es algo como el monolito de 2001 odisea del espacio.

Repito, suena estupendo, tanto como terminar con las desigualdades, terminar con la pobreza, que no haya más enfermos y alcanzar la felicidad plena.



Lo que pasa es que para hacer cambios hay que tener un plan detallado, no basta con un slogan. Lo que quisiera saber es dónde está este plan detallado de los cambios que se proponen para el cambio de ADN, me imagino algo bastante voluminoso y minucioso.



No creo que el cambio sea lo que está pasando en la realidad, falta de recursos, eliminar 200 grupos cuando es sabido de la superpoblación de los grupos. Celsa Puente dijo que los grupos serían de 28 alumnos, tal vez en un caso raro serían de 30... La realidad es bien distinta, grupos de 35, 40 y más alumnos, y aún así sacan 200 grupos; no se entiende, tal vez la estructura del ADN sea más compleja de lo que pensé. Tampoco creo que el cambio pase por cambiar la elección de horas docentes, cuando dicho por la misma Celsa Puente, el 80% de los docentes eligen en los mismos lugares año tras año.



En fin, habría que echar algo de luz al cambio del ADN y dar las especificaciones detalladas del cambio.



No digo que voy a esperar por esto porque no creo en quimeras.