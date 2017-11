Exdueño de Torneos confirmó pago de coimas por 4 millones de dólares a funcionarios K

"Nosotros pagamos sobornos a esos dos señores por 4 millones de dólares", respondió Alejandro Burzaco , ex CEO de Torneos, cuando la fiscalía de Estados Unidos le preguntó por el rol de dos ex funcionarios del Fútbol Para Todos : Pablo Paladino y Jorge Delhon.



El primero fue coordinador del programa que estatizó las transmisiones deportivas entre agosto de 2009 y diciembre del año pasado, y aliado político de Aníbal Fernández . El segundo es abogado, y fue contratado por la Jefatura de Gabinete en 2012.



Alejandro Burzaco, quien en 2015 se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses, declarará durante todo el día de hoy. Ante las primeras preguntas del fiscal, el empresario argentino (que estuvo prófugo de la Justicia en Bolzano, Italia, apenas estalló el FIFAgate ) no dudó en decir que " Julio Humberto Grondona sabía todo" y relató que el ex presidente de la AFA estaba al tanto de cómo se distribuía el dinero destinado a los sobornos.



También incriminó a los tres dirigentes que hasta ahora no admitieron su culpabilidad y que se sientan en el banquillo de los acusados: el peruano Manuel Burga, el brasileño José María Marín y el paraguayo Juan Ángel Napout, ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Procesado y luego sobreseído en la causa del FPT.

En abril del año pasado, Pablo Paladino fue llamado a declarar por la jueza María Servini, quien investiga desde 2014 la ruta del dinero del Fútbol Para Todos.



El exfuncionario negó las acusaciones en su contra, pero la Justicia, en principio, no le creyó. El 22 de junio del año pasado, Servini lo procesó sin prisión preventiva por considerarlo "prima facie" autor del delito de violación de los deberes de funcionario público. Sin embargo, la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones revocó esa decisión y lo sobreseyó, por lo que Paladino quedó formalmente afuera del proceso judicial.



Enterada de la declaración de Burzaco en Estados Unidos, y la incriminación a Paladino, la diputada electa por Cambiemos Graciela Ocaña pidió que se anule el sobreseimiento y reclamó "la reapertura de la causa contra el ex coordinador del Fútbol Para Todos".



Ocaña, autora de la denuncia penal que dio origen a la investigación de Servini, recordó que "fue el cuestionado juez Eduardo Freiler el que sobreseyó a Paladino, pero la declaración de las últimas horas de Alejandro Burzaco en Nueva York por el FIFAgate obliga a anular el sobreseimiento y a la reapertura del caso".