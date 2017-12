Ratifican denuncia contra Coutinho

La auditoría fue llevada adelante por la empresa Deloitte, contratada mediante licitación pública.

Álvarez Petraglia dijo que "se trató del acto de ratificación de la denuncia penal" y que "comparecieron algunas defensas de las personas que están nombradas". Se "despejaron dudas planteadas por parte de los defensores de algunas de estas personas y alguna duda que tenía la sede". "Todas las defensas de las personas denunciadas que quisieran estar presentes lo pudieron hacer y plantear su dudas, las que fueron contestadas una por una".

Con respecto a las dudas que se plantearon, Álvarez Petraglia indicó que principalmente se referían a "la cantidad de denunciados que había y a si la propia empresa auditora había recomendado realizar la denuncia penal". En ese sentido, el abogado dijo que "Deloitte es una empresa que se dedica a auditorías contables, no penales, razón por la cual no tiene por qué recomendar ninguna denuncia y eso se les explicó a los colegas presentes". "Independientemente de la empresa auditora, mi consejo profesional hubiese sido siempre que hicieran la denuncia".

En cuanto a la cantidad de indagados, "se les explicó a los presentes que tenemos claro cuál fue la participación de algunos, como es el caso de Germán Coutinho y Cecilia Eguiluz, porque eran el intendente y la secretaria general. Pero el resto de las personas se fueron identificando por departamentos, en relación con las irregularidades que fuimos constatando. Entonces pedimos que se citara a esas personas en calidad de indagadas para que den la explicación de si, estando en lugares en los que se constataron irregularidades, las detectaron o no, y si las detectaron, por qué no las denunciaron. Esperamos que para principios del año comience la citación de testigos e indagados. Hay inspecciones oculares fijadas para concurrir y constatar si las obras que se dice que se hicieron, efectivamente se hicieron. Constatamos que no, pero es necesaria esa instancia", señaló.