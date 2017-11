Premio al Senado por reciclar papel

By Alejandro Mendieta

Quienes habrían recibido el dinero son Pablo Paladino, ex coordinador del programa y soldado político de Aníbal Fernández, y Jorge Delhón; "entre 2011 y 2014 les pagamos US$ 4 millones", dijo Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos, durante el interrogatorio en una corte neoyorquina

Exdueño de Torneos confirmó pago de coimas por 4 millones de dólares a funcionarios K