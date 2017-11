Los mandamientos de Vázquez que marcan su impronta para gobernar

Se han convertido en una especie de latiguillos que sirven para describir o argumentar determinadas situaciones. Ante una disertación frente a empresarios, el reproche de un ciudadano o la consulta de un periodista, el presidente Tabaré Vázquez tiene preparado una larga lista de frases que se han convertido en una especie de manual de acción de su gobierno.

En muchos casos las fórmulas le sirven para salir del paso ante consultas incómodas. Así ocurrió cuando el presidente es consultado ante las críticas del líder de la oposición, Luis Lacalle Pou, o cuando dio su posición sobre el exvicepresidente Raúl Sendic.

Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de una forma de actuar que busca dejar un sello —o una frase establecida— para interponerse en la discusión política del momento.

Esta estrategia discursiva no comenzó en el actual mandato de Vázquez, sino que es una característica del líder frenteamplista. Incluso de cuando no ocupaba el sillón presidencial.

Muchas de esas frases las ha tomado prestadas de otros autores: líderes mundiales, expresidentes y músicos. Su popularidad, en algunos casos, llevó a que sus seguidores se la reclamen cuando él se olvida de incluirlas en el discurso. La más famosa de todas ellas es con la que celebró el triunfo de la izquierda en 2005. La frase se convirtió casi en un eslogan, y se anticipaba a un largo recitado que el 5 de febrero de 2015 —aniversario del Frente Amplio—prometió no pronunciar nunca más: "Cuando empiece a amanecer y aclarar el horizonte, y se empiece a divisar el negro perfil del monte, les estaremos diciendo, vaya a saber desde qué lugar: ¡Festejen, uruguayos, festejen!".

VÁZQUEZ DIEZ FRASES Y SUS ACONTECIMIENTOS.

1 "Dentro de la Constitución y la Ley todo, fuera de ellas, nada".

Volvió a la Presidencia en 2015 para suceder a José Mujica. El segundo gobierno frenteamplista marcó una impronta de que "lo político está por encima de lo jurídico". Vázquez dejó claro de entrada que eso quedaba en el pasado, con una frase que ya había utilizado en su primer mandato. "El gobierno que hoy se inicia tendrá señas de identidad nítidas. En primer lugar, respeto absoluto a la Constitución y la Ley", dijo el 1° de marzo de 2015. Y lo repitió en cada conflicto jurídico-político. Ahora los trabajadores del Poder Judicial tomaron prestada la frase, y le reclamaron que cumpla con los adeudos salariales. "¿Dentro de la ley todo?", consultó el trabajador. "Fuera de la ley nada", respondió el presidente y se comprometió.

2 "No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo".

El 26 de noviembre de 2014 cerró la campaña electoral en Maldonado. La segunda vuelta contra el blanco Luis Lacalle Pou era casi un trámite. Así lo marcaban todas las encuestas de opinión y no se equivocaron. La diferencia en la elección nacional había sido muy grande, pero Vázquez le pidió a la gente que hasta no concretar el triunfo no bajara los brazos. "No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo", dijo. Esta frase la repitió durante el actual mandato en cada negocio que se presentó: primero con el petróleo en el mar uruguayo, luego con UPM y ahora volvió a recurrir a ella para el descubrimiento de hidrocarburos en Paysandú.

3 "Cuando habla un presidente, habla un país".

La admiración de Vázquez por la política francesa es sabida, y en especial por el socialista François Mitterrand. Del fallecido presidente francés tomó una frase, que hizo suya desde su primer gobierno. Y la ha aplicado cada vez que los medios le reclaman por entrevistas o declaraciones de prensa. "Mitterrand le contestó (a los medios) algo que quedó grabado en mi cabeza hasta el día de hoy. Él dijo: Porque cuando habla Mitterrand, habla Francia; cuando habla un presidente, habla un país y el presidente no puede entrar más que a decir las cosas que le importan a la gente", explicó Vázquez al comienzo de su segundo mandato. Esta línea de acción le sirvió para despegarse del anterior mandato de Mujica, con su lema de: "Como te digo una cosa, te digo la otra". Vázquez dijo que actuaría bajo la consigna de: "Cuando te digo una cosa, te digo una cosa", declaró en enero de 2015.

4 "Podremos meter la pata, nos podremos equivocar, pero no la mano en la lata, y si alguien la mete se la cortamos".

El 1° de marzo de 2005 Vázquez se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia del Uruguay. La promesa la hizo a los pies del Palacio Legislativo. La frase fue reflotada en cada episodio donde se sospechó de corrupción. Pero fue en el caso de Raúl Sendic donde cobró más fuerza. Incluso el exvicepresidente recurrió al latiguillo como casi el último recurso para intentar limpiar su nombre frente a la ciudadanía el 25 de agosto de este año: "Podemos meter la pata, pero lo que le puedo asegurar es que nunca, ¡nunca! he metido la mano en la lata", juró el líder de la Lista 711 a sus compañeros.

5 "Cuando se presenta una renuncia, se presenta una renuncia".

No existe en la historia del país una renuncia de un vicepresidente de la República. El presidente Vázquez jugó un papel clave en el episodio. Él no podía solicitarle la renuncia a su compañeros de fórmula, Raúl Sendic, pero sí opinó sobre qué haría él si estuviese en la situación del vice. Sendic ya le había presentado la renuncia un año antes por el episodio del título de licenciado que ostentaba y Vázquez se la rechazó. Ahora el escenario era diferente y su partido de gobierno había comprobado mal manejo de fondos públicos. Vázquez sí estaba dispuesto a aceptarle la renuncia y así se lo comunicó a los medios: "Cuando se presenta una renuncia, se presenta una renuncia", dijo. Luego agregó al semanario Búsqueda que si él fuera Sendic ya hubiese renunciado al cargo. Este forma de opinar sobre las renuncias fue adoptado, luego, por dirigentes de otros partidos para casos similares.

6 "Business are business".

La permanencia en el poder del Frente Amplio desde el 2005 a la fecha llevó al partido de gobierno a tener que acomodarse a negociar y convivir con gobiernos de diferentes signos políticos en América Latina. No solo para las relaciones políticas, sino principalmente para los temas comerciales. Si bien la coalición de izquierda se preocupó por la derrota del kirchnerismo en Argentina y la salida de Dilma Rousseff en Brasil, el ingreso de Mauricio Macri y Michel Temer al frente de los países vecinos trajo buenas noticias al gobierno frenteamplista. En su visita a Nueva York en septiembre de 2016, Vázquez se refirió a las relaciones con el gobierno brasileño, ahora con orientación de derecha. "Si usted quiere un título lo que le puedo decir es que: business are business", comentó el presidente a la prensa. El eslogan ha marcado la política internacional del actual gobierno.

7 "Si no existiera la oposición, yo la inventaría. Yo creo que al país le hace muy bien que haya una oposición, y que haya una oposición firme. ¡Fuerte!".

La frase la tomó prestada del expresidente José Batlle y Ordóñez. El actual mandatario la ha repetido en varias oportunidades durante el actual mandato. En una entrevista con El País en febrero de este año, Vázquez dijo que el rol de los partidos de la oposición es "clave" para el funcionamiento de la democracia. Pero el líder frenteamplista ha remarcado que ese rol debe ser constructivo y de propuestas y no de "chicanas políticas". En el segundo año de su mandato instó a todos los partidos a construir una agenda sobre seguridad pública en la sede de Presidencia que funcionó durante cuatro meses. Sin embargo, el contacto con los líderes de la oposición, en particular con su antiguo rival en el balotaje, Luis Lacalle Pou, ha sido inexistente por diferencias personales.

8 "Si dice que hay que mejorar la seguridad del país y la propuesta que viene es cambiar al ministro, eso no es serio, esas son pompitas de jabón".

El recurso lo inauguró en la campaña electoral de 2014. Y su metáfora iba dirigida directamente al blanco Luis Lacalle Pou. Cuando el candidato del Partido Nacional lo desafió a hacer "la bandera" (destreza deportiva) el líder frenteamplista le respondió que solo eran "pompitas de jabón". Una imagen de algo que sube pero que por su fragilidad explota y desaparece al instante. Esta frase la repitió durante todo el gobierno cada vez que el presidente fue consultado por las críticas del líder de la oposición: "Son pompitas de jabón", ha repetido en varias ocasiones.

9 "Este gobierno cuando se compromete, cumple".

Este latiguillo fue parte de la última gira en la campaña electoral previo al balotaje de 2014. En cada departamento dejó una carta firmada de puño y letra con una larga lista de promesas. "Si nos comprometemos a hacer, es porque lo vamos a hacer", dijo en su visita a la localidad de José Enrique Rodó, en Soriano. Al tomar el mando el 1 de marzo de 2015 Vázquez decidió continuar con las salidas al interior con los Consejos de Ministros. Allí volvió a comprometerse con la ciudadanía. Este año encargó a su equipo organizar un "estado de situación" de todas las promesas y compromisos asumidos. El lunes 30 de octubre en Trinidad, Flores, destacó los logros concretados. Sin embargo aún hay varios de los pedidos que están en carpeta, y ante los reclamos Vázquez volvió a comprometer su palabra: "Si este gobierno se compromete, es porque cumple", sentenció el mandatario.

10 "La realidad del país no es la que informamos los políticos, o la que dicen los medios de comunicación, o la que cuentan los politólogos. Es la que cada uno de ustedes vive día a día".

Con esta fórmula el presidente salió a recorrer el país con los Consejos de Ministros abiertos. En especial en los dos primeros años del mandato, donde su gestión estaba siendo cuestionada por la oposición y las encuestas de opinión pública no le arrojaban buenos resultados. Vázquez recitó, casi de forma idéntica, en el inicio de cada uno de las reuniones con los vecinos para pedirles que le presenten sus demandas. El speech también le sirvió para criticar —de forma indirecta—a los dirigentes de la oposición política, las encuestadoras y los medios de prensa. El jefe de Estado señaló a los vecinos en los Consejos abiertos que "sus preocupaciones son las verdaderas preocupaciones del gobierno" dijo, y no las peleas internas de los partidos políticos que se transmiten en la prensa.