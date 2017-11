Fiscal pidió archivo de denuncia contra Sebastián Bauzá

El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó a la jueza de dicha materia, Beatriz Larrieu, el archivo de la denuncia del exvicepresidente de la FIFA, Eugenio Figueredo contra el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Sebastián Bauzá, por "no haber elementos" que acreditaran que hubiera recibido US$ 400.000" de coimas de empresas de televisión, dijeron a El País fuentes del caso.

El 30 de marzo de este año, Bauzá negó ante la jueza María Helena Mainard y el fiscal Luis Pacheco haber recibido sobornos para otorgar a Torneos y Competencias (TyC) los derechos de televisión de torneos de la Conmebol.

Bauzá fue acusado por Figueredo de haber cobrado sobornos para favorecer a TyC en el otorgamiento de los derechos de televisación de los partidos de las copas Libertadores, Recopa, Sudamericana y Copa América.

Ayer, Bauzá dijo a El País que esperaba un pronunciamiento favorable de la Fiscalía. "Yo estaba muy tranquilo por lo que he actuado. Siempre que la Justicia me citó, fui a declarar. En un momento oscuro de la Conmebol, fui el único presidente que no había sido investigado, según señaló un informe del FBI", expresó Bauzá.

Enseguida agregó: "Ese informe (del FBI) me dejó muy tranquilo y principalmente por mi familia y la gente que me respaldó en un primer momento".

Bauzá dijo que estaba claro que su actuación en la AUF y en la Conmebol iba a traer consecuencias positivas para el fútbol uruguayo porque pidió en ambas instituciones que se abrieran las diferentes ofertas por los derechos de televisación de Uruguay. "Fui el único presidente de la Conmebol que no había votado los balances (cuando Figueredo era presidente de esa institución) sino también que se estudiaran otras ofertas sobre la televisión", dijo.

Indicó que ello trajo consecuencias positivas para el fútbol uruguayo, ya que a partir de este año la AUF pudo negociar la transmisión de los partidos amistosos y la camiseta de la selección.

Bauzá agregó que se sentía "conforme" por lo actuado por todo el ejecutivo de la AUF que presidió, ya que este trabajó para la independencia del fútbol y hoy se están viendo los resultados.

El 8 de septiembre pasado, tras un careo con Figueredo, Bauzá dijo que este mintió y no presentó pruebas de que le entregase dinero de coimas. "Sus dichos fueron inverosímiles", manifestó.

Afirmó que estudiará presentar una demanda contra Figueredo por difamación.