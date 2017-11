Detuvieron a estudiante que realizó amenazas de muerte en la FIC: se retoman actividades

La Facultad de Información y Comunicación (FIC) informó sobre las 3 de la madrugada de hoy que se suspendían las clases de la jornada debido a "razones de seguridad", tras constatarse amenazas de muerte realizadas anoche por parte de un estudiante a otros alumnos.



Pero en el correr de la mañana, y tras la detención del joven, las actividades comienzan a normalizarse. Desde lainstitución informaron a El País que la biblioteca comenzará a funcionar sobre las 13 horas y el edificio está abierto, aunque muchos alumnos y docentes no están yendo esta mañana por el aviso de la suspensión, que se divulgó hace apenas unas horas.



De todas maneras, se espera que hacia la tarde la situación vuelva a la normalidad y se dictarán las clases.



Según pudo saber El País, la decana de la institución, Gladys Ceretta, estuvo hasta última hora de ayer reunida con estudiantes analizando la situación tras las amenazas recibidas.



El joven envió amenazas a través de WhatsApp anunciando que estaba dispuesto a hacer una matanza y luego suicidarse. En su cuenta de Instagram, compartió una foto con una frase de Eric Harris, uno de los estudiantes que en abril de 1999 asesinó a 12 alumnos y un maestro de la escuela secundaria Columbine, en Estados Unidos. También una caricatura en la que se ve a Harris armado junto a Dylan Klebold, el otro autor de la masacre, y el título "combatieron el bullying inteligentemente".



Entre sus recientes publicaciones, también se encontraban videos de adolescentes estadounidenses que se suicidaron tras ser víctimas de bullying, acosados en algunos casos a causa de su identidad sexual.



Próximo a las 22 horas publicó una foto con el texto "Cansado de la gente. Cansado de este mundo lleno de angelitos. 24/08/1997 - 27/10/2017".

Sobre las 0 horas, el estudiante comenzó a borrar las imágenes y publicó una foto con la frase "No soy un serial killer". En el pie de la imagen, escribió que quería aclarar a los "que joden tanto y están tan preocupados porque son unos miedosos" que no va a "matar a nadie". "Pasé por un 'mal momento' pero no soy un psicópata, que apoye lo que hicieron otros por tales motivos no quiere decir que yo lo lleve a la práctica también", añadió.



Pidió también no "joder" a "las personas a mi alrededor con este mal momento pasajero".



La decana de la FIC se comunicó con la Policía por estas amenazas.



Esta mañana, el Ministerio del Interior informó a través de la cuenta de Twitter de Unicom que el estudiante fue detenido por personal de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Sobre el mediodía, la FIC emitió un comunicado explicando que "la situación ya está controlada, por lo que en el día de hoy se retomará el funcionamiento habitual de la facultad".