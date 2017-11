Blancos piden un rápido tratamiento al desafuero

El diputado de Alianza Nacional Wilson Ezquerra envió una nota pidiendo su desafuero luego de atropellar a una mujer en estado de ebriedad. Los blancos pidieron "no eternizar" la discusión del asunto y definirlo "con prontitud".

"El señor Ezquerra expresamente me autorizó a decirlo: está muy interesado en que este tema se resuelva con la mayor prontitud posible", señaló el diputado nacionalista Pablo Abdala en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del pasado miércoles 18, según consta en la versión taquigráfica.

Al momento, todos los pedidos de desafuero remitidos al Parlamento estuvieron referidos a delitos tipificados en el Código Penal, pero en el caso de Ezquerra se habla de una falta, por conducir alcoholizado. Por eso, la Comisión de Constitución decidió pedir informes a las diferentes cátedras para definir cómo proceder. Se consultará la opinión del catedrático de la Universidad de la República Rubén Correa Freitas y de Martín Risso, por la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.

"No somos nosotros quienes vamos a juzgar; será la Justicia. Entonces, hay que dar lugar a que eso proceda y, como aquí se dijo, hay que hacerlo lo antes posible", opinó el diputado Gastón Cossia (Todos). El legislador calificó de "muy buena señal" la dada por Ezquerra al asumir su error.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Iturralde propuso votar el mismo miércoles el desafuero en forma inmediata. A la conclusión llegó luego de haber conversado con Ezquerra, de realizar análisis jurídicos y consultar con distintos expertos constitucionalistas.

Además, consideró que más allá de las dudas que puedan existir acerca de si el desafuero corresponde frente a una falta, "ha sido pedido por la Justicia y avalado por la Suprema Corte". Como argumento para votarlo rápidamente, el legislador se basó en el pedido del propio Ezquerra y en el hecho de que si se empiezan a pedir informes el Parlamento "se enfrasca en una discusión jurídica, se alarga el tema y se da una mala señal a la ciudadanía".

"Me parece que la señal que hoy tenemos que dar a la ciudadanía es, lisa y llanamente, que votamos el desafuero para que el legislador comparezca ya ante la Justicia, como un ciudadano más. No somos seres con privilegios; los antecedentes sobre los fueros parlamentarios obedecen a un tiempo en que la Justicia era manipulada. No creo que ahora la Justicia se manipule", afirmó Iturralde. Después de explicar sus razones, el legislador mocionó para que se votara en la misma sesión de la Comisión el desafuero, lo que fue rechazado por diez votos contra uno.

Diferencias.

El resto de los partidos tienen diferentes posiciones sobre si corresponde votar o no el desafuero de Ezquerra. La diputada frenteamplista Cecilia Bottino (MPP) se mostró partidaria de respetar "la voluntad del legislador". "El fuero aparece como un poder ejercitable, por lo que es posible renunciar a él", opinó.

A su vez, el diputado frentista Darcy De los Santos señaló que aunque no hay posición formal de la coalición, está en condiciones de acompañar la recomendación al Plenario de votar el desafuero, pero avaló que se hicieran las consultas jurídicas antes de resolver.

Por su parte, el diputado Pablo González (Lista 711) planteó una posición dispar a la de su bancada. "Por los trascendidos que conozco, se trata de una falta. Según mi lectura, que es la de un lego en el tema constitucional, para un juicio político hace falta que se hayan cometido delitos graves", dijo.

El parlamentario planteó la necesidad de contar con los informes jurídicos antes de tomar una resolución para no generar un "precedente" en casos futuros. "Una de las barreras que tenemos para evitar que se avasalle al Poder Legislativo es el fuero parlamentario. Yo no estoy dispuesto a vulnerar esa barrera y a dejar expuesto al Poder Legislativo en el futuro por una decisión apresurada", señaló.

Por su parte, el diputado colorado Ope Pasquet dijo que le parece "evidente" que el legislador no puede renunciar a sus fueros. "Los fueros pertenecen a la Cámara, no al legislador; protegen la independencia del cuerpo legislativo. Si permitimos que cada uno renuncie a sus fueros, bastará con ejercer una presión lo suficientemente fuerte sobre alguien como para ponerlo no sólo en un trance complicado, sino obligarlo a renunciar a los mismos", acotó.

El que se afilió a la misma tesis fue el diputado Daniel Radío del Partido Independiente. "No podemos renunciar a los fueros, porque no nos pertenecen; son de la Cámara", advirtió. De todos modos, anunció que acompañará el planteo de los nacionalistas.

Informes jurídicos no condicionan resolución.

La Comisión de Constitución votó por unanimidad solicitar informes a las cátedras para determinar si corresponde el desafuero o no, y algunos legisladores del Partido Nacional ya analizaron la eventualidad de que los constitucionalistas opinen en contra del levantamiento de los fueros.

Es el caso del diputado nacionalista Pablo Iturralde, que planteó sus "dudas" acerca de cuál será la actitud de la Comisión y de la Cámara si la doctrina dice que no corresponde el desafuero. "¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a votar el desafuero porque las cátedras opinan que no corresponde?", preguntó. En la opinión del diputado nacionalista Pablo Abdala "solicitar informes no implica de antemano condicionarse a las recomendaciones".