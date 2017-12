BCU salió al mercado a enfrentar un dólar débil

El dólar estadounidense cerró el penúltimo mes del año con una caída de 0,61% luego de tres meses consecutivos en los cuales registraba incrementos en la variación "punta a punta". Por su parte finalizó el viernes en $ 28,963 con apenas un descenso de 0,02% y como consecuencia registró una caída semanal de 0,35%. Con ello acumula un descenso de 1% en lo que va del año.

La semana pasada reapareció el Banco Central luego de más de tres meses que no lo hacía, enviando una señal al mercado de que no está dispuesto a que la divisa continúe bajando a niveles no deseados. El BCU adquirió en las tres sesiones que intervino directamente en el mercado local, un total de US$ 20,3 millones.

Operadores cambiarios consultados indicaron que la divisa continuará durante esta semana con presión vendedora en tanto se trata de inicio del mes, además de que diciembre es un período en el que habitualmente se demandan muchos pesos.

Desde el mercado internacional no se esperan a priori que surjan novedades que puedan incidir significativamente sobre el tipo de cambio.

Tomando en cuenta estos factores, se aguarda un dólar planchado en niveles de $ 28,9-$ 29,1.