Martes king-size

HORIZONTALES

1) Seguir a quien va huyendo, con ánimo de alcanzarle. 6) Llaguita de la mucosa bucal. 9) Parte superior de una columna, que la corona con forma de moldura y ornamentación, según el orden arquitectónico a que corresponde. 10) Oblicuo, que se desvía de la horizontal o la vertical. 12) Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas, perlas, etc. 13) Borrasca, tormenta, temporal en tierra. 15) Signo ortográfico español consistente en una rayita oblicua que baja de derecha a izquierda, sobre las vocales tónicas según las reglas ortográficas. 17) Territorio gobernado por un califa. 19) Helar un líquido. 21) Grupo de personas que asisten a un espectáculo con el fin de aplaudir en momentos señalados. 24) Líquido blanco que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos para alimento de sus crías. 25) Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 28) Rosaleda, paseo con muchos rosales. 29) Armario empotrado, con puertas y estantes, donde se guardan diversos objetos. 30) Color azul verdoso, complementario del rojo. 31) AGUA …, nombre común del peróxido de hidrógeno.



VERTICALES

1) Afición del apetito a comer materias extrañas, tierra, etc. 2) Mejora o incremento de la economía, la salud, etc. 3) Preposición propia. 4) Palote de amasar. 5) Guardar algo para lo futuro. 7) Buque de guerra para misiones de patrulla y escolta dotado con armas antisubmarinas, antiaéreas y de superficie. 8) Sitio donde se han echado o se echan las escorias de las fábricas metalúrgicas. 11) Felino americano de un metro y medio de longitud, pelaje amarillento con rayas y lunares negros en todo el cuerpo, cola anillada, orejas negras y punteadas de blanco (plural). 14) Pagar o saldar una deuda. 16) Terrible, digno de ser temido. 18) Uno de los huesecillos que hay en la parte media del oído, entre el tímpano y el yunque. 20) Ciudad capital de Chipre. 22) Monstruo imaginario que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. 23) Expedición de caza mayor en África. 26) Decreto del zar. 27) Modelo de Goya, con y sin ropas.



