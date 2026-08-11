Capturan en México a El Búho, presunto autor del asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán en Veracruz

Fuerzas federales de seguridad mexicanas detuvieron este martes a Sergio, alias El Búho, presunto coordinador de un grupo delictivo e implicado en el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán en el estado de Veracruz.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en rueda de prensa la captura del imputado, durante un operativo coordinado entre la Marina, la Guardia Nacional y la fiscalía estatal.

Las labores de inteligencia permitieron ubicar al sospechoso, señalado como uno de los criminales con mayor presencia en la región, tras varias semanas de seguimiento y despliegue táctico de campo.

Omar García Harfuch. Foto: El Universal/GDA.

La comunicadora fue privada de libertad el 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital y localizada sin vida semanas después, lo que desató un despliegue de inteligencia que derivó en la prisión preventiva de otros ocho implicados, entre ellos antiguos integrantes de la Policía Municipal.

El Congreso del estado de Veracruz aprobó el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, a solicitud de la Fiscalía General del Estado para investigar su presunta autoría intelectual en el secuestro y posterior homicidio de la periodista.

Labor, La periodista mexicana, Roxana Guzmán Ramírez, es directora del portal el Pulso Informativo del Sureste. Foto: intervención El País.

Guzmán dirigía un medio digital en Veracruz, uno de los estados que registra más crímenes contra periodistas en México. Opera en Facebook y difunde noticias y denuncias de Nanchital, una comunidad de unos 30.000 habitantes.

Violencia e impunidad contra la prensa en México

El asesinato de Roxana Guzmán se sumó a una larga lista de agresiones contra la prensa en México, considerado por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercitar el periodismo en contextos ajenos a conflictos bélicos.

La violencia sistemática contra los comunicadores en el país ha dejado un saldo crítico de más de 150 periodistas asesinados desde el año 2000, una alarmante cifra impulsada por la penetración del crimen organizado y por altos niveles de impunidad que impiden el esclarecimiento de la gran mayoría de estos crímenes.

Con información de EFE