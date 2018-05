Zoopark: el malware que puede leer tus mensajes de WhatsApp

La empresa de seguridad informática Kaspersky ha detectado e identificado un malware bautizado como Zoopark, el cual logra ingresar a los dispositivos para tener acceso a la información privada de los usuarios.



Zoopark afectaría únicamente a los usuarios de móviles Android y según se ha podido conocer, se trata de un nuevo software malicioso creado con la intensión de infiltrarse en las conversaciones de usuarios ubicados en algunos países como Marruecos, Jordania, Líbano, Irán y Egipto.



Los usuarios de Android son los afectados por este malware. (Foto: Archivo)



Los expertos han calificado este malware como el más sofisticado visto hasta la fecha en Android, y se sospecha que ha sido enviado por algún servicio de inteligencia con muchos recursos.



“La campaña ha sido muy dirigida, afectando a menos de cien objetivos”, sostuvo al sitio ZDNet, uno de los responsables del descubrimiento, que no ha querido especular sobre el origen del malware, pero parece indicar que no se trata de un simple grupo de hackers. “Este grupo, es evidente que cuenta con una dilatada experiencia en operaciones de ataque y muchísimos recursos”, agregó.



Una de las características más llamativas de Zoopark es que puede infiltrarse en conversaciones de WhatsApp y Telegram, dos plataformas cuyas conversaciones son cifradas y su acceso resulta muy complejo para un hacker. Otra sorpresa, según ha confirmado Kaspersky, es que el malware lleva operando desde 2015, y no ha sido hasta su cuarta versión cuando la herramienta ha alcanzado su máximo nivel de sofisticación.



En la primera versión, solo lograba acceder a la agenda de contactos y el correo electrónico; en la última se amplía a toda la información sensible que posee un smartphone, incluyendo las plataformas de mensajería cifradas.