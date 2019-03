ZonaBarrios, la iniciativa que busca unir a los countries de Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos años, Montevideo creció en forma explosiva hacia el este. Los alrededores del Aeropuerto de Carrasco, la ruta interbalnearia y la ruta 101 alojan a más de diez barrios privados, a los que se suma la expansión de Avenida de las Américas, Parque Miramar y Ciudad de la Costa.



El boom inmobiliario trajo miles de familias, y si bien hay servicios que acompañan esta transformación, las características de estas urbanizaciones hacen que sea difícil generar actividades y puntos de encuentro entre los vecinos. Ese es el gran objetivo de ZonaBarrios.



El proyecto es una iniciativa de Balsa & Asoc. Esta firma es la responsable del desarrollo de Colinas de Carrasco y Barrio Cumbres, y desde 2014 viene trabajando en proyectos inmobiliarios en Canelones y Maldonado.

“La mayoría de quienes viven en countries vienen de barrios de la ciudad, donde tenían amigos, vecinos, y referencias que al mudarse se pierden.



Estos vínculos son difíciles de reconstruir, y por eso queremos generar un articulador, que conecte a los pobladores y alimente el espíritu de comunidad”, explica Juan Balsa, uno de los directores de la firma.

Para eso ZonaBarrios se basará en dos grandes pilares. Uno es la organización de actividades deportivas, tanto para niños como para adultos.



Fútbol 7 en Camino de los Horneros La semana pasada ZonaBarrios organizó el primer Seven interbarrial “COPA SUMMUM” de Fútbol en la sede del Colegio Ivy Thomas en Camino de los Horneros, con vecinos de Altos, Carmel, Cumbres, Colinas, Lomas y demás countries. Más de 200 jugadores participaron del torneo de fútbol 7, que contó con categorías masculinas y femeninas. La intención es organizar en el futuro torneos de tenis, maratones, clubes de corredores y jornadas de ciclismo.



El otro pilar es la búsqueda de soluciones de gestión en conjunto y la presentación de planes de infraestrucura y seguridad. Según Balsa, la mayoría de los countries tiene resuelto su funcionamiento interno, pero hay lugar para mejorar la caminería, cartelería e iluminación de toda la región. “Estas propuestas serán más fáciles de presentar ante la intendencia de Canelones si existe una comunicación entre vecinos” explica.

Una idea innovadora es que el proyecto funcione como una red de contactos, para todos aquellos que trabajan o buscan trabajo en el Aeropuerto de Carrasco, Zona América, el Parque de las Ciencias y demás centros de empleo. Por otro lado, también como una bolsa de trabajo, a través de la cual los vecinos podrán contactar albañiles, jardineros, electricistas, carpinteros, u otros oficios que necesiten para sus hogares.



Este punto está vinculado con otro aspecto importante de la iniciativa, que es mejorar la comunicación de los barrios privados con Colonia Nicolich, Shangrilá, Lagomar y el resto de las poblaciones de Ciudad de la Costa.

Unirse a este emprendimiento no requiere de ningún pago, lo único que hay que hacer es ingresar a la web del proyecto e inscribirse, para así estar al tanto de las novedades.



“Queremos que los vecinos tengan un rol activo, y para eso necesitan un lugar donde presentar sus propuestas para mejorar la zona y compartirlas con los demás”, asegura el director.



Juan Balsa, uno de los directores de Balsa & Asociados, la firma detrás de Zonabarrios.

Nuevos jugadores

Las nuevas urbanizaciones generaron la llegada de servicios que hace un tiempo eran impensados. El año pasado se inauguró la nueva sede del Colegio Ivy Thomas en Camino de los Horneros y para fines del 2019 está prevista la inauguración de dos megaproyectos que revolucionarán Canelones.



Uno es Car One, el shopping de autos usados en Camino de los Horneros, que contará con un supermercado y 5.000 m2 de espacios comerciales. El otro Almenara Paseo & Outlets, un shopping de atletas con 70 locales comerciales, gastronómicos y de servicios.



Según Balsa, la inversión no sorprende, y es el resultado del boom que está experimentando este lugar. La venta de terrenos en barrios privados de Canelones viene creciendo un 30% cada año. Hoy hay más de 2.500 familias viviendo en ellos, y se estima que para el 2030 el número puede llegar a 10.000.



Si bien todavía no está definido, la intención del empresario es trabajar junto a Car One y Almenara, con distintas ideas. Por ejemplo, acordando beneficios para los pobladores locales, y que los shoppings funcionen como sede para las actividades de ZonaBarrios.



Entre las próximas acciones del proyecto se encuentra la organización de un gran festival que combine música y foodtrucks, como lo hacen De Gusto, Patio Biarritz y demás eventos del estilo que ya son costumbre en Montevideo.



Otra meta es abrir una oficina en Camino de los Horneros u otra calle principal, para que los vecinos se informen personalmente sobre estas ideas y tengan un referente al que recurrir. Por último, está previsto iniciar acciones de voluntariado, que atiendan las necesidades que también existen en Canelones.



“Todos los vecinos eligen este departamento para vivir, y confiamos en que ZonaBarrios va a funcionar como un vehículo para mejorarlo. Esto solo va a ser posible en la medida de que todos los que forman parte de la comunidad aporten su grano de arena”.