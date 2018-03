YouTube quiere 'aburrir' a quienes lo usan para escuchar música

La industria musical no ve con muy buenos ojos a YouTube desde hace tiempo porque considera que no retribuye adecuadamente a los artistas la enorme masa de reproducciones que estos generan y también porque acusa a esta plataforma de permitir que las canciones sean subidas ilegalmente.



Muchos usan YouTube como una suerte de servicio musical gratuito, pero un reporte reciente de Bloomberg señala que el sitio de videos de Google está planeando seriamente eliminar esta forma de uso, haciéndola cada vez menos disfrutable.



Según Lyor Cohen, director de música de YouTube quienes pasen largos periodos de tiempo escuchando música se encontrarán con cada vez más publicidad con cada nueva canción que reproduzcan.



"No estarás feliz tras quedarte escuchando 'Stairway to Heaven' y encontrarte con un anuncio justo después de eso", dice Cohen.



La idea de YouTube es que la gente pase a suscribirse a su servicio de música de pago, lo que le permitiría acallar las críticas de dicha industria y también entrar a competir en un rubro en el que Spotify sigue varios pasos por delante.