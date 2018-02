YouTube Go, la app gratuita que descarga videos y los reproduce sin conexión

YouTube Go permite a los usuarios descargar videos a los dispositivos móviles para luego verlos sin necesidad de conexión y compartirlos con amigos. La aplicación, que es gratuita, está disponible en Uruguay para equipos Android, a través del Play Store.



Según Google, esta nueva herramienta que está disponible en más de 120 países no solo brinda la posibilidad de mirar videos sin importar la conectividad, sino que, además, te da más control sobre el uso de tus datos móviles.



YouTube Go funciona de modo muy sencillo. Una vez señalado el contenido solo hay que elegir la calidad en la que será descargado. Habrá que tener presente que cuanto menor sea la calidad, menor será el espacio que ocupe en la memoria interna del teléfono o en la tarjeta micro SD.





Entre las principales características de esta nueva herramienta de YouTube están:



Videos que interesan: La pantalla de inicio de YouTube Go muestra videos en tendencia y populares, para que el usuario pueda encontrar y descubrir los videos que le interesan. La experiencia completa está disponible en español.



Control sobre la experiencia: En YouTube Go se mostrará una vista previa del video al pulsar la miniatura, proporcionando al usuario una mejor idea sobre el contenido del video antes de decidir si quiere verlo. Puede descargar el video para verlo más tarde o empezar a reproducirlo en el momento. Además, la aplicación permite elegir la cantidad de datos que desea gastar en ese video.



Comparte videos con amigos: Con YouTube Go se puede compartir videos con amigos y familiares cercanos sin necesidad de utilizar los datos.

Youtube Go se lanzó el año pasado en la India y actualmente está presente en más de 120 países.



Desde su primer lanzamiento, tuvo algunas mejoras como:



Ver videos en alta calidad: En respuesta a los comentarios de los usuarios, se les ha dado más control sobre su experiencia añadiendo la capacidad de descargar, transmitir y compartir videos en alta calidad además de las resoluciones de calidad estándar y básico.



Descubrir nuevos contenidos: Muchos usuarios querían una manera aún más fácil de obtener los más recientes videos recomendados para ellos. Ahora podrán conseguir nuevos contenidos personalizado con solo arrastrar la pantalla de inicio hacia abajo para actualizarla. También, recibirán notificaciones cuando se suban nuevos videos en los canales favoritos.



Compartir más fácilmente: Quienes consumen videos, les encanta compartirlos. Así que la aplicación se actualizó con cambios en el diseño para hacer que sea más fácil acceder a la función para compartir con usuarios cercanos desde la página de inicio. También se ha añadido una función muy solicitada: poder compartir varios videos a la vez.



Dato.

YouTube fue fundado el 14 de febrero de 2005. El 13 de noviembre de 2006, fue adquirido por Google. De acuerdo a su definición en Internet, es un sitio web dedicado a compartir videos que van desde clips de películas, programas de televisión y videos musicales, hasta contenidos amateur como videoblogs y YouTube Gaming.