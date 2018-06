YouClap, la app portuguesa de los retos que quiere conquistar el mundo

La aplicación, que solo lleva tres semanas en Play Store y App Store, ya cuenta con más de 14.000 usuarios, aunque "el objetivo es alcanzar el millón a finales de este año 2018", explicó a EFE el creador de esta iniciativa.



Rocha comenzó a fraguar la idea a principios de 2016 y al año siguiente, a través de la incubadora de empresas de la Universidad portuguesa de Aveiro, creó una empresa que ya tiene 13 trabajadores y cuyo valor en el mercado supera los 3 millones de euros (3,5 millones de dólares).



Una de las claves de su proyecto radica en la participación activa de los "influencer" o "youtuber", que, al igual que los usuarios, pueden lanzar desafíos a la comunidad social que forma parte de "You Clap".



"Instagram o Facebook son plataformas que no están muy bien preparadas para acoger el lanzamiento de desafíos y por eso tuve la idea de crear esta aplicación", argumentó.



Ver quien lleva las gafas más raras, desafiar a la comunidad con danzas de lo más singulares o, incluso, marcar el gol más espectacular con el juego FIFA 2018 son algunos de los numerosos retos que cada día se plantean en "You Clap".



Otra de las singularidades radica en que los usuarios, en vez de "like", pueden otorgar "clap" (aplauso, en español) a los desafíos que se vayan planteando.



También las marcas de cualquier producto pueden lanzar desafíos a través de esta aplicación, con el aliciente de que después otorgan algún premio o recompensa a los participantes más aventajados.



De momento, la aplicación está teniendo "muy buena aceptación" tanto en Portugal (70 % de los usuarios) como en Brasil (25 %), pero la idea de su creador es extenderse a otros mercados, como el español o el inglés.



El objetivo, según reveló, es lanzar la aplicación mediante "influencers" que hablen en español o en inglés.



En el caso de los españoles, dijo, "tienen mucha capacidad de penetración en el mercado de América del Sur".



El reto de You Clap pasa por competir en los próximos años desde la ciudad lusa de Aveiro con las plataformas sociales más relevantes del mundo.