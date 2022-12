Del Wordle a la reina Isabel II: las búsquedas que fueron tendencia a nivel mundial en 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Worlde, India vs Inglaterra, Ucrania, reina Isabel II, Mundial de Qatar, iPhone 14, Jeffrey Dahmer y la Premier League de India fueron algunas de las búsquedas más populares de 2022.

Google, como es habitual, publica a comienzos de diciembre las tendencias de búsqueda del año que pasó. ¿Qué noticias fueron las más buscadas en el mundo?



1. Ucrania

2. Fallecimiento de la reina Isabel II

3. Resultados de elecciones

4. Números de Powerball

5. Viruela del mono

6. Huracán Ian

7. Veredicto de Johnny Depp

8. Tiroteo en escuela de Texas

9. Will Smith en los Óscar

10. Roe contra Wade

¿Cuáles fueron las series y películas más buscadas en 2022?

La primera de las series en el ranking fue Euphoria, de HBO. Luego le siguió House of the Dragon, precuela de Game of Thrones. En el ranking le siguieron Moon Knight, The Watcher o El vigilante, Investing Anna o Inventando a Anna y Dahmer.

En cuanto a las películas Thor, Black Adam, Top Gun, The Batman y Encanto fueron las más buscadas.

En tanto, las personalidades más buscadas en el mundo fueron: Johnny Depp, Will Smith, Amber Heard, Vladimir Putin, Chris Rock, Novak Djokovic, Anna Sorokin, entre otros.