Wikipedia se hace mayor de edad ante el desafío de un internet legal convulso

La nueva directiva de derechos de autor en fase de negociaciones en la UE preocupa a las plataformas digitales porque consideran que de aprobarse en los términos actuales podría acarrear un gran desastre para el actual ecosistema de internet y la esencia de libertad que dio vida originariamente a la red.

El propio Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia junto con Larry Sanger, ha declarado sus temores respecto a esta futura normativa que en los términos actuales amenaza la libertad de expresión en internet y que de aprobarse expondría al ecosistema digital ante un "gran desastre".



Es "muy arriesgado" responsabilizar a las empresas de las acciones de sus usuarios, según el responsable de esta enciclopedia digital políglota fundada el 15 de enero de 2001, y cuya versión en español se lanzó cuatro meses después, mientras en 2015 recibió el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional como ejemplo de modelo democrático, abierto y participativo.



La plataforma ha publicado a nivel global más de 48 millones de artículos en 300 idiomas, redactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo, según su página web. Su versión en español tiene casi 5,3 millones de usuarios, de los cuales unos 15.000 son activos, y es consultada más que algunas ediciones en otros idiomas con mayor número de artículos.



De acuerdo al actual texto de la directiva europea de derechos de autor entre cuyos artículos más polémicos están el 3, 11 y 13, las plataformas tecnológicas son responsables por las infracciones sobre propiedad intelectual que puedan cometer sus usuarios al publicar contenidos y les obliga a pagar por enlazar a noticias para compensar a los editores.



La medida es tan desacertada, según sus detractores, como lo sería exigir legalmente cuentas a los fabricantes de automóviles y penalizarlos por la conducción temeraria de sus clientes.



De acuerdo al último texto de esta directiva, no se podrá enlazar libremente a noticias ni tampoco los usuarios verán publicados memes o contenidos con imágenes sujetas a derechos de autor, ni remezclas musicales hechas por ellos en el caso de que alguna de las piezas esté protegida intelectualmente y las plataformas no paguen por ello.



Excepto grandes editores, intermediarios de gestión de derechos de autor y autores consagrados, que sí ganarán con esta normativa, el resto de la sociedad, la inmensa mayoría, se verá perjudicada, según los opositores de esta reforma, representados por la coalición Save The Internet que reúne a más de medio centenar de organizaciones, incluida la Fundación Wikimedia, matriz de Wikipedia.



Hasta el momento, unas 4,5 millones de firmas respaldan las demandas de esta coalición internacional con representación también española que lanzó hace unos meses en la plataforma en Change.org una petición para exigir la retirada de los artículos más polémicos de esta directiva europea.



Sus detractores advierten de que la normativa bloqueará muchos contenidos de forma preventiva por los algoritmos de las tecnológicas para evitar problemas incluso sin haberse violado derechos de propiedad intelectual.



Al inicio del verano, en vísperas de la última votación de la directiva por el Parlamento Europeo, varias versiones de la plataforma Wikipedia, incluida la española, se tiñeron de negro y suspendieron temporalmente sus servicios en señal de protesta.



Desde su fundación, Wikipedia no solo figura entre los diez sitios web más populares del mundo, sino que ha propiciado la aparición de proyectos hermanos: Wikcionario, Wikilibros, Wikiversidad, Wikiquote, Wikinoticias, Wikisource, Wikiespecies y Wikiviajes.