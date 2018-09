Wikipedia lanza un "diario" colaborativo en español contra noticias falsas

Wikipedia lanzó la versión en español de su "periódico" digital colaborativo WikiTribune, una plataforma para combatir contenidos falsos en la red con la publicación de noticias de calidad elaboradas de forma conjunta entre periodistas e internautas.



WikiTribune representa "una innovadora oportunidad para reinventar el periodismo", dijo Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, la enciclopedia libre y colaborativa más grande del mundo, galardonada por llevar el conocimiento a todo el mundo con el Premio Princesa de Asturias a la Cooperación Internacional en 2015.

La industria del periodismo "puede hacer cosas nuevas" frente al "descontento" social causado por la proliferación de informaciones sin apenas calidad ni objetividad que sólo buscan clics para ganar tráfico de visitas e ingresos en publicidad, aseguró Wales, quien es además presidente emérito de la Fundación Wikimedia por la defensa de la libertad de expresión en internet.

WikiTribune es una plataforma gratuita que busca dotar de "dinamismo" al periodismo con informaciones de calidad y que aspira a sustentarse económicamente con donaciones de usuarios siguiendo el esquema que "tanto éxito" ha dado a Wikipedia, explicó Wales.



Tras casi un año funcionando en inglés con una decena de periodistas involucrados y una activa participación social informativa, WikiTribune se lanza ahora en español después de que el emprendedor experto en comunicación Jorge Herrera afincado en México ofreciera su apoyo a Wales para conectar a un mercado hispanohablante que supera los 500 millones de personas.



"Por la situación política y social que se vive en los países de habla hispana, pensé que necesitábamos un WikiTribune en español cuanto antes", explicó Herrera.



"Lo primero que hice -afirmó- fue comprar los dominios de WikiTribune en México", y contactar con el equipo de esta plataforma.



"Para mi sorpresa unas semanas después me respondió el fundador de Wikipedia diciendo que le gustaría saber más sobre nosotros y comprarme los dominios" que, sin embargo, le regalé, precisó Herrera.



"Le expuse a Wales la necesidad de tener un medio español realmente neutral y colaborativo que se atreva a pensar diferente", en el actual contexto de desinformación y noticias falsas o "fake news" que impregna internet.

Herrera añadió que WikiTribune es "uno de los proyectos más innovadores en el mundo del periodismo" por ese enfoque colaborativo de periodistas y miembros de la comunidad "trabajando mano a mano" en el proceso de creación de noticias.



El objetivo no es tanto la inmediatez, sino la relevancia de los artículos, "para proteger la verdad", precisó, por su parte, Wales.



"El idioma español, como el inglés, conecta a ambos lados del Atlántico culturas similares pero al mismo tiempo diferentes; eso es muy saludable porque aporta diversidad de intereses", señaló.



Wales recordó que toda persona registrada en WikiTribune puede proponer temas de investigación y aportar artículos completos o agregar información adicional y correcciones a temas ya publicados, y que una vez verificadas se incorporan al texto.



Cualquiera puede leer contenidos pero también escribir noticias de interés, lejos de tendencias de "desinformación deliberada", como practican muchos medios por "presiones" especialmente financieras, advirtió.



Por motivos de transparencia, la plataforma publica las fuentes originales de las noticias (transcripciones, audios de entrevistas) salvo en los casos en los que por seguridad deban mantenerse anónimas.



De cara al futuro, el desafío de Wales es lograr un modelo informativo que funcione para el periodismo local: "algo que permita que muchos de los periódicos que están muriendo puedan resurgir". "Todavía no he probado si puedo hacerlo, pero ese es, sin duda, uno de mis retos", concluyó.