Whatsapp web: ¿por qué demora tanto en cargar los mensajes?

Desde su última actualización Whatsapp web se ha transformado en un dolor de cabeza para los usuarios. Lentitud al vincularse con el teléfono celular, demoras al abrir conversaciones y también al enviar o recibir mensajes. Pero, ¿por qué ocurre esto?

"Multidispositivos". Así se denomina la función agregada en esta actualización de la aplicación de mensajería de Meta, que es la que otorga la posibilidad de chatear desde la computadora sin tener el celular conectado.



"Con esta actualización, puedes usar WhatsApp en hasta cuatro dispositivos vinculados al mismo tiempo, sin necesidad de que tu teléfono esté en línea. Cada dispositivo se conectará a WhatsApp de forma independiente, y se mantendrá el mismo nivel de privacidad y seguridad mediante el cifrado de extremo a extremo al que están acostumbrados los usuarios", dice la página oficial de la aplicación.



Pero justamente ese adelanto es el que genera las demoras. Según el sitio InfoTechnology, la demora en carga y recepción de mensajes se debe a que Whatsapp web tiene que recibir la información de forma directa desde los servidores y no sincronizarlo con el celular como antes.



Muchos pensaron que los problemas se debían a la velocidad de su computadora o su teléfono, pero no. La solución por ahora no está al alcance de los usuarios y deberá provenir de la empresa, ya que es la conexión con sus servidores la que genera la lentitud.

"Estamos al tanto de que algunos usuarios están experimentando demoras al cargar de forma segura sus mensajes en WhatsApp Web y Escritorio, y estamos trabajando para incorporar mejoras que permitan lograr una experiencia más rápida y confiable en los dispositivos vinculados", dice la página oficial de Whastapp.

Además, reconocen que hay "funciones no están disponibles para los usuarios, como la vista previa de enlaces en WhatsApp Web, la visualización de la ubicación en tiempo real en dispositivos vinculados, una mejor sincronización de los chats eliminados entre los dispositivos, las listas de difusión, el envío y recepción de mensajes al propio número, y la sincronización de paquetes de stickers desde el teléfono a los dispositivos vinculados".



Una lista extensa de problemas que, aseguran, están "trabajando duro para restablecer".