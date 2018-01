WhatsApp: ¿Cómo saber quién vio tu foto de perfil?

Es aplicacio#nes que está en constante actualización y lanzando una buena cantidad de características nuevas para facilitar la experiencia a sus usuarios. Aunque, todavía no posee una función que enseñe quiénes han revisado o descargado una foto de perfil, existe una aplicación que te permite hacerlo con facilidad.



Esta aplicación se llama "Profile Tracker for Whats app" y está disponible en el Play Store de Google. Cabe mencionar que este truco solo funciona en dispositivos Android, no para las personas que usan productos con iOS.



¿Cómo usarla?

El primer paso es ingresar a la tienda virtual de Android, Play Store, y buscar la aplicación 'Profile Tracker for Whats App'. Una vez encontrada, deberá ser instalada en el móvil.



Según la información de los desarrolladores de esta app, es posible saber qué persona entró a la foto de perfil, cuánto tiempo estuvo mirando, si realizó zoom y si guardó la imagen en su dispositivo.



La aplicación tiene una valoración aceptable en el Play Store, aunque algunos usuarios afirman que los resultados no son del todo exactos.

Si deseas saber quiénes ven tus fotos de perfil y guardan la imagen en su dispositivo descarga la app desde este enlace.