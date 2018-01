WhatsApp: secretos para eliminar archivos de la aplicación

Si bien la mayoría de dispositivos Android cuentan con una buena cantidad de espacio en su almacenamiento interno, algunos terminales empiezan a quedarse sin memoria conforme pasa el tiempo. Esto puede generar inconvenientes, como una reducción del rendimiento del dispositivo y no poder actualizar apps.



Uno de los principales causantes de la ocupación de espacio es WhatsApp debido a la enorme cantidad de archivos que se envían y reciben a lo largo del día. A pesar de ello, hay una forma para borrar las imágenes, videos y GIF de forma automática para no estar preocupado por el espacio de la memoria.



En Google Play existe una aplicación llamada Timely Cleaner: WhatsApp Scheduled Cleaning, que es capaz de eliminar archivos enviados y recibidos por WhatsApp automáticamente para liberar espacio en el móvil. Lo hace de forma inteligente para que el usuario pueda quedarse con los archivos importantes.



Al abrir la app aparecen tres pestañas: recibidos, enviados y guardados. Si se seleccionan varios archivos pulsando por unos segundos y luego se pulsa en tick que aparece en la parte superior derecha, estos archivos se irán a la pestaña “kept” y cuando se realice la limpieza automática, los archivos no se perderán.



Cuando se ingresa a los ajustes se puede encontrar la opción “Cleaning schedule” (programación de limpieza) y “Media categories” (Categoría de archivos). En la primera se puede establecer que la app elimine los archivos cada semana, cada 15 o 30 días. Al momento que llegue el plazo establecido, la app eliminará los archivos y liberará espacio en el Android.



En el apartado “Media categories” el usuario de WhatsApp determina qué tipos de archivos se van a eliminar.



Esta aplicación se puede descargar de forma gratuita en Google Play. Accedé desde este enlace.