Whatsapp rompe récord en vísperas de Año nuevo y otros 6 clics tecnológicos de la semana

1. Apple se disculpa por "malentendido" de los iPhone ralentizados

El gigante tecnológico Apple se disculpó con sus clientes por el "malentendido" generado alrededor de la ralentización de los iPhone y ofreció descuentos para los usuarios que quieran cambiar la batería de su teléfono. La compañía había reconocido que ralentiza intencionadamente los modelos más antiguos, pero defendió que lo hacía para alargar vida de las baterías y evitar que se colapsasen.



2. Whatsapp bate récord de 75.000 millones de mensajes en Nochevieja

El servicio de mensajería instantánea Whatsapp batió en la pasada Nochevieja su récord al registrar 75.000 millones de mensajes enviados en todo el mundo. Esta marca, que superó su anterior récord de 63.000 millones de mensajes de 2016, fue establecida por Whatsapp pese a que sufrió el 31 de diciembre un fallo que dejó a usuarios en diferentes partes del planeta sin servicio durante una hora.



3. Detectan defecto de seguridad en millones de chips de Intel

Un defecto de seguridad en millones de chips fabricados por Intel en la última década obligará a empresas como Microsoft, Linux y Apple a actualizar sus sistemas operativos, según The Register. Se trata de un "defecto fundamental de diseño" en los chips desarrollados desde 2003, lo que hace vulnerables a los ordenadores, específicamente en el hardware con tecnología x86-64.



4. Editora musical demanda a Spotify por infringir derechos de autor

La editora musical Wixen Music Publishing, que administra y protege las canciones de artistas como Tom Petty y Neil Young, denunció al servicio de música por internet Spotify, al que acusa de infringir los derechos de autor de su catálogo y reclama 1.600 millones de dólares como indemnización. Según Hollywood Reporter, la demanda fue presentada el 29 de diciembre en California.



5. Regulador de EE.UU. alerta de riesgo de invertir en criptomonedas

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. alertó de los "riesgos" de invertir en criptomonedas y perderlo todo, ya que no están respaldadas por las leyes que salvaguardan las inversiones comunes. La SEC recordó que en EE.UU. los inversores disfrutan de varias "seguridades" y "beneficios" al estar protegidos por leyes de garantía que, "desafortunadamente", no aplican a las criptodivisas.



6. El servicio de internet en los móviles llegará a Cuba en 2018

El monopolio estatal de las comunicaciones en Cuba, Etecsa, ofrecerá el servicio de internet en los móviles a partir de 2018. La compañía insistió en el "impacto favorable" de la novedad "en la vida de los cubanos", que hasta 2017 tampoco podían conectarse desde sus hogares, aunque no adelantó detalles sobre el nuevo servicio, incluido entre los "retos" de la firma para el nuevo año.



7. Procesador del Galaxy S9 tendrá detección facial como el iPhone

La fabricante coreana Samsung reveló que su próxima generación de procesadores Exynos para dispositivos móviles, y que se espera que esté incluido en Galaxy S9, incluirá algunas funciones parecidas a las del iPhone X, incluyendo desbloqueo facial y emojis animados, según reveló engadget. El Exynos 9810 estará fabricado con tecnología de 10 nanómetros de segunda generación.