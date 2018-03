WhatsApp: cómo puedo revisar mensajes sin ser detectado

Cuántas veces nos pasó que recibimos un mensaje que sin duda queremos leer, pero no dejar rastro de haberlo hecho y mucho menos aparecer en línea. Si bien en WhatsApp es fácil pasar desapercibido, el problema es que activar los modos de incógnitos (como desactivar la opción de confirmación de lectura) también nos impide a nosotros conocer los detalles de la parte contraria.



No obstante, existe una manera de poder leer los mensajes que nos llegan sin tener que dejar rastro de la lectura y sin estar en un modo incógnito, además tampoco vamos a aparecer 'en línea'.



El portal tecnológico "The Daily Dot" propone una forma muy sencilla para leer todos los mensajes sin dejar rastro absoluto de su lectura, y lo mejor es que esta misma fórmula puede utilizarse en otras apps de mensajería instantáneas similares WhatsApp, por ejemplo, Facebook Messenger.



No hay mayor magia. Se trata de un recurso tan habitual que bien explotado nos permite hacer maravillas. Nos referimos a las notificaciones, aquellos avisos que aparecen en la pantalla del móvil alertando de la llegada de un nuevo mensaje.



Cada vez que nos llega una notificación de este tipo, el sistema descarga en el acto el mensaje en el móvil y no envía al remitente ningún tipo de notificación hasta que lo hayamos abierto. Leer un mensaje corto en la notificación de nuestra pantalla es sencillo, el problema es cuando son varios mensajes.



Lo que propone este truco es desactivar la conexión de forma que el remitente no se entere de que hemos leído el mensaje.



Estos son los pasos para lograrlo:



1. Cuando llegue un mensaje, el sistema de notificaciones del celular lo muestra (incluso con la pantalla bloqueada), pero no haremos nada.



2. Entonces tendremos que desconectarnos. Para eso activaremos el "modo avión" del móvil para evitar que este envíe algún aviso. Hay que tener en cuenta que a partir de este momento tampoco podremos recibir mensajes nuevos.



3. Con el equipo en modo avión podremos leer tranquilamente todos los mensajes sin dejar rastro de ello. Incluso cuando volvamos a conectarnos, el remitente no sabrá que ya hemos leído sus mensajes ya que en su pantalla no aparecerá la confirmación de lectura.



Así que ya sabes, el "modo avión" es un pequeño truco muy conveniente para ver lo que alguien dijo en WhatsApp o Facebook Messenger sin sentirnos obligados a responderle. Tranquilo, guardaremos tu secreto.