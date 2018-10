WhatsApp prepara un modo "vacaciones" para que no veas los chats del trabajo

Whatsapp rara vez adelanta una nueva función de su mensajero, pero hay

múltiples sitios, como WABetaInfo, que desmenuzan las nuevas versiones en desarrollo y detectan cambios que más adelante estarán disponibles para todos los usuarios.



En este caso, según el sitio, Whatsapp prepara un modo "vacaciones" para reducir la máximo las notificaciones que vas a recibir durante tu descanso, sin complicar tampoco el regreso al trajín cotidiano.



Le da una vuelta de tuerca a lo que ya permitía, que es "archivar" un chat para hacerlo desaparecer de la lista general. En la versión actual, si llega un nuevo mensaje de esa persona o grupo archivados, la conversación se desarchiva en forma automática, y vuelve a la vista general.

En el modo Vacaciones, ese chat continuará oculto hasta que el usuario lo decida. Se define por cada conversación puntual, o para todos los chats asociados a esa línea de teléfono.



Esta nueva función está pensada, sobre todo, para silenciar y ocultar esos grupos laborales de los que no nos podemos ir, pero que no queremos ver en nuestro tiempo libre; para muchos usuarios hoy no alcanza con silenciar el grupo, porque sigue apareciendo en la vista general cada vez que se actualiza.



Todavía no hay un anuncio formal de cuándo llegará esta nueva herramienta, pero se presume que será en las próximas semanas.