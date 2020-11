WhatsApp Plus: por qué no debes usarlo y cuáles son sus riesgos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

WhatsApp Plus V9.00 es una aplicación no original similar a la red social de WhatsApp. Su éxito radica en características que no están disponibles en la versión oficial como “habilitar chats”, “grupos separados” “desaparecer algunos contactos”, “cambiar la hora de conexión”, entre otras cosas.

El propio WhatsApp publicó un comunicado en el que anuncia que aquellas cuentas que usan apps no admitidas como “WhatsApp Plus” o “GB WhatsApp" pueden tener sus cuentas suspendidas temporalmente. El sitio explica que son versiones alteradas de la app oficial y que son desarrolladas por terceros, por lo que pueden violar las “condiciones de servicio”.

El hecho de no ser oficial puede traer consigo varios problemas. El primero, y más importante, la seguridad. “WhatsApp no puede validar las prácticas de seguridad” en esas aplicaciones, explica el comunicado.

Además, en estas aplicaciones no hay chats cifrados, por lo que cualquier persona podría acceder a tus conversaciones, algo que no sucede con la versión oficial. Además, también tendrán acceso a tus contactos.



El sitio explica, a su vez, que antes de eliminar dicha app descargues tus mensajes para luego sí instalar la aplicación oficial. “Si guardaste tu historial de chats, deberían transferirse automáticamente a la versión oficial”.



En caso de tener la cuenta suspendida, podés consultar en la web para que te rehabiliten tu servicio.