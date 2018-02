WhatsApp: así podés saber con qué amigo amigo hablas más

En el mundo entero existen 1.500 millones de personas que todos los días se conectan a WhatsApp para enviar alrededor de 60.000 millones de mensajes. Pero no le hablan a todos sus contactos, todos tenemos uno 'preferido'. Descubre con estos sencillos pasos cuál es el tuyo.



Por WhatsApp conversamos con nuestra familia, amigos, pareja y compañeros de trabajo. Ya sea en grupos o individuales. Cada una de estas pláticas genera un almacenamiento de datos individual que es más grande a mayores interacciones.



El proceso para descubrir con quien intercambiamos más mensajes es idéntico para smartphones con sistema operativo iOS y Android.



Lo primero que se tiene que hacer es entrar a WhatsApp y acceder a su menú principal. Allí se pulsa "Ajustes" y luego la opción "Uso del almacenamiento". Automáticamente aparecerá una lista con la cantidad de datos que ocupa cada conversación que se tiene registrada en el servicio.



Cabe precisar que esta información no está disponible si el usuario borró el contenido de la conversación con un contacto.



Al pulsar en el nombre del contacto que va apareciendo indica de forma detallada toda la interacción que se tuvo con él: cantidad de mensajes, fotos, videos, GIFs, audios y documentos. Allí mismo se puede gestionar esta información permitiendo eliminarlas por tipo de mensajes.



